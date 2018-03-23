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Более 90 донских домов в 2018 году капитально отремонтируют в кредит
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Более 90 донских домов в 2018 году капитально отремонтируют в кредит 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, жители 91 многоквартирного дома в регионе подали заявки на участие в нынешнем году в программе субсидирования процентной ставки по кредиту на капремонт. Ранее, в 2017 году область вошла в семерку пилотных проектов, которые получат финподдержку на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом, сообщает пресс-служба Донского региона.
Сейчас ТСЖ и ЖСК могут взять кредит на капремонт по льготной процентной ставке. Государство будет погашать проценты в период пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов.
«ФедералПресс» напоминает, что в 2018 году на капремонт фасадов и крыш в Ростове дополнительно выделено 132 миллиона.
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