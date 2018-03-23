К вопросу о пенсионном обеспечении наших граждан

В молодости люди очень редко задумываются о предстоящей пенсии, а тем более о том, на какие средства они будут существовать после того, как перестанут получать заработную плату по достижении определенного (пенсионного) возраста.

И действительно, до пенсии еще так далеко, зачем забивать голову лишними проблемами? Ведь со всех экранов телевизора реклама буквально кричит о том, что нужно «жить здесь и сейчас», сегодняшним днем и наслаждаться жизнью, ведь она так скоротечна. Не знаем, за каким углом может упасть кирпич на голову — и все. Конец. А пожить то по-настоящему и не успели. Эта позиция очень привлекательна, но маловероятно, что ее придумали доброжелатели.

Во всех развитых зарубежных странах такой безответственный подход к своему будущему не приемлем. Прагматизм людей «западного мира» общеизвестен. Люди там, как только начинают работать, сразу делают некие взносы для своей старости, и это осуществляется как бы на уровне инстинкта. С годами эти накопления растут и приумножаются, а к моменту выхода на пенсию собирается приличная сумма, которой в итоге вполне хватает для безбедного существования. Недаром заграничные пенсионеры начинают путешествовать и радоваться жизни. Правда, в последние годы в европейских странах наблюдается некоторый упадок финансовой сферы, но все равно, система эта работает, и пенсионеры свои деньги получают в полном объеме.

Да, европейцы и американцы очень серьезно относятся к своим деньгам. Этим российский менталитет значительно отличается от менталитета многих других стран. Дедушки и бабушки в России всю свою жизнь кладут на воспитание детей, а потом и внуков. А сами перебиваются с хлеба на воду, отдавая все хорошее своим чадам. Конечно, может быть в этом их счастье, но все же лучше было бы, чтобы приличное благосостояние имелось у всех.

Решение данной проблемы лежит в развитии той части сферы пенсионных отчислений, как «накопительная часть». Это процесс не быстрый, но он осуществляется уже относительно долго. В Российской Федерации методика начисления пенсионных выплат для населения несколько раз претерпевала изменения. Причем многие пенсионеры жалуются на то, что все эти изменения были далеко не в лучшую сторону. Основным принципиальным отличием стало деление пенсии на страховую и накопительную части. Плюс к этому добавились пенсионные баллы, премиальный коэффициент, а также стоимость индивидуального коэффициента.

Многие граждане сегодня никак не могут разобраться в том, как же на самом деле будет начисляться пенсия, и от чего будет зависеть ее итоговый размер. Однако здесь все далеко не так сложно, как кажется. Как и раньше, размер пенсионного вознаграждения будет зависеть от трудового периода, то есть от стажа — чем он будет больше, тем, соответственно, и больше будут пенсионные баллы. Естественно, лучше иметь официальную белую заработную плату, и обеспечить регулярные пенсионные отчисления на весь период трудовой деятельности. Они составляют на сегодняшний день 22 процента от заработка, которые делятся на 16 процентов отчислений в страховую часть пенсии, и лишь 6 — в накопительную.

Рассмотрим подробнее, что же это такое — накопительная часть, и что такое НПФ?

Накопительная часть пенсионных отчислений может контролироваться самим налогоплательщиком и переводиться в НПФ — негосударственные (то бишь частные) пенсионные фонды, хотя возможно и оставить на балансе фонда государственного. Но для пенсионеров первые в ряде случаев являются наиболее выгодным вариантом, так как можно увеличить свои накопления на больший процент и в любой момент есть возможность истребовать их для перевода в другую организацию. НПФ ежегодно отчитываются перед своими клиентами о размерах накопленных сумм в письменном виде или посредством СМС. Что, несомненно, очень удобно.

Однако к выбору НПФ нужно относиться очень внимательно. Доверяться необходимо проверенным за долгое время и хорошо зарекомендовавшим себя, достаточно надежным НПФ. Сегодня среди этих организаций очень велика конкуренция, так как все хотят привлечь себе клиентов для долгосрочного внесения инвестиций под небольшой процент по сравнению с банковскими кредитами. И для привлечения клиентов они идут на всевозможные уловки вплоть до походов по квартирам с «навешиванием лапши на уши» людям всяких рассказов про проверку СНИЛСа на его активность. Либо при устройстве на работу просят подписать договор о перечислении накопительной части пенсии в определенную НПФ, а на работу в итоге так и не берут. В общем, разнообразные уловки иногда имеют очень зыбкую грань с мошенничеством. Поэтому меры предосторожности еще никому никогда не мешали. Никому не давайте ваши документы, а тем более не подписывайте никаких договоров на дому. Если есть желание перевести свои «честно заработанные» пенсионные накопления в негосударственную организацию, то лучше прийти в офис этой организации, внимательно изучить договорные условия, и только потом ставить подпись.

Исходя из всего вышесказанного, сделаем вывод, что сегодня размер пенсии, как и раньше, будет зависеть от размера заработной платы и стажа трудящегося. Выгоднее будет как можно дольше не выходить на пенсию, иметь высокую оплату труда.

Однако мировая практика показывает, что экономическая ситуация — очень непостоянная вещь, и людям стоит всегда иметь накопления на черный день. Поводом для таких выводов стало замораживанием государством пенсионных накоплений несколько раз, то есть отчисления так и не попали на индивидуальные счета работающих граждан. Государство, конечно, обещает компенсировать эту ситуацию, но будет ли это на самом деле — покажет только время.

Поэтому безопаснее будет завести себе за правило «платить себе», так этот вид накоплений именуют зарубежные финансисты, которые рекомендуют из всех своих заработков переводить на банковские вклады хотя бы 10 процентов. За трудоспособные годы на вкладах появится приличная сумма, к тому же если производить капитализацию процентов. Вклады сегодня, как правило, страхуются на сумму 1 400 000 рублей. Если сумма накоплений превышает это значение, то можно открыть несколько счетов в разных банках или вкладываться в недвижимость, которую можно сдавать и получать хорошие дивиденды.