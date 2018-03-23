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Доходы россиян в два раза обгонят инфляцию
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Доходы россиян в два раза обгонят инфляцию 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В номинальном выражении доходы населения в этом году вырастут на 9%, в реальном — на 6%, достигнув общей суммы в 60 триллионов рублей. Таким образом, рост доходов может в полтора-два раза превысить прогнозируемый правительством уровень инфляции.
На рост благосостояния российских граждан повлияет опережающая индексация зарплат, увеличение поступлений от бизнеса и профицит бюджета. Последний показатель, как ожидают в министерстве экономического развития, по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Дополнительные доходы позволят проиндексировать зарплаты, пенсии и социальные пособия.
Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд. Пик падения пришелся на 2016 год — на 5,8%, в прошлом году оно замедлилось до 1,7%. 2018 год фактически станет годом выхода из экономического кризиса.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Россияне заработают 60 трлн рублей».
На днях тысячи бюджетников Новосибирской области испытали настоящий шок, неожиданно получив в разы большую зарплату. Рекордно — в 2,6 раза — взлетела зарплата младшего медицинского персонала. Однако доходы прежде низкооплачиваемых сотрудников, таких как социальные работники и работники культуры, вызвали недоумение у соседей.
Все новости Новосибирской области: последние новости
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