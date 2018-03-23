Евгений Романенко (ГК ТАЛАН): Надежный застройщик готов предложить клиентам доходность вдвое больше, чем по банковскому депозиту 

Такие возможности содержит инвестиционный продукт, разработанный компанией ТАЛАН. Один из ведущих российских застройщиков разработал безрисковый инвестиционный продукт в сфере недвижимости. О том, как частные инвесторы могут заработать на приобретении строящегося жилья и где можно выбрать объект для инвестиций, порталу ЕРЗ рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Управляющая компания „ТАЛАН“ Евгений РОМАНЕНКО. — Вложения в недвижимость, в частности в квартиры, приносят гарантированный доход как при аренде, так и при перепродаже. Такие инвестиции не требуют гигантских капиталов и при этом имеют достаточно высокую ликвидность. Расскажите об инвестиционной программе с гарантированной доходностью, разработанной в компании ТАЛАН. — Компания ТАЛАН нацелена на работу с разными категориями клиентов. Безусловно, большинство из них приобретают у нас квартиры, чтобы в будущем в них жить. Но, и есть частные инвесторы — люди, у которых есть свободные деньги и кто рассматривает возможность вложения в недвижимость. Именно для таких клиентов и создан инвестпродукт компании ТАЛАН. Заключая соглашение о предоставлении опциона, клиент может распоряжаться квартирой по своему усмотрению. Он вправе оформить квартиру в собственность и проживать в ней, продать ее на рынке или сдать в аренду. Но главное — он может до момента сдачи дома воспользоваться своим правом требования обратного выкупа по опциону и получить гарантированную доходность. — Чтобы затраченные деньги не омертвлялись, а работали, нужно предлагать клиентам определенную доходность, которая способна заинтересовать их. Какая доходность заложена в вашем продукте? — Ее уровень зависит от срока, на который клиент размещает свои средства: чем больше срок — тем выше доходность. Для разных сроков определены разные условия. По состоянию на 20 марта 2018 года минимальная доходность составляет 12% годовых на срок 9 месяцев. Максимальная —16% годовых, соответственно срок по ней составляет от 18 месяцев. — Если не секрет, какие сроки предпочитает большинство клиентов и какие суммы в основном фигурируют? — Большая часть наших клиентов рассматривают длительные сроки: от года и выше. В основном, речь идет о суммах порядка 2,5—3 млн руб., срок — полтора года. Отмечу, что минимальная сумма равна стоимости однокомнатной квартиры в любом из наших объектов недвижимости ТАЛАН в России. — Судя по информации в СМИ, сам продукт — это совокупность договора долевого участия и некоего опциона. Расскажите подробнее, как это оформляется? — Клиент, заключивший договор участия в долевом строительстве, получает возможность заключить с нашей партнерской компанией соглашение о предоставлении опциона на выкуп объекта долевого строительтства, форма которого утверждена в рамках ГК РФ. Опцион дает клиенту право потребовать (по желанию) выкупа объекта долевого строительства по определенной цене. Собственно, цена определяется исходя из срока, а срок, как мы уже говорили, привязан к доходу. Приведу пример. При покупке инвестпродукта за 3 млн руб. на срок 1 год ставка будет составлять 14% годовых. Соответственно, через год клиент продаст его нам обратно за 3 420 000 руб. С получившейся разницы в 420 тыс. руб., естественно, он должен будет уплатить подоходный налог. К слову, и это он может сделать через нас, поскольку мы готовы выступить в качестве налогового агента. Фото: www.liblbt.ru — А какова степень надежности, чем она определяется? Ведь это очень важно для людей, вкладывающих деньги… — Понимаю, что вопрос надежности очень важен для наших клиентов. На рынке недвижимости России компания ТАЛАН работает уже 16 лет, с нами сотрудничают более 1000 компаний-партнеров. Мы — застройщики, за нами — наша история и наша репутация, приобретенная за эти годы на рынке недвижимости. Хочется отметить, что инвестор приобретает квартиру по договору долевого участия в соответствии с Федеральным законом №214. Ответственность застройщика застрахована в страховой компании „ПРОМИНСТРАХ“, аккредитованной Центральным Банком РФ (лицензия СИ №3438). И, в отличие от банковских вкладов, здесь нет ограничения в 1,4 млн руб. : инвестиции застрахованы в полном объеме. — Минувшей осенью на смену страхованию ответственности застройщиков пришли взносы в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости жилого помещения. Появились ли у вас инвестиционные продукты в таких новых проектах? — Да, первый проект в рамках работы с компенсационным фондом у нас стартовал в Тюмени. На текущий момент уже есть несколько клиентов, которые заинтересованы в приобретении инвестпродукта в указанном проекте. — Число интересующихся такими продуктами растет? — Да, и это не может не радовать: ведь чем больше у нас различных вариантов и форм сотрудничества, тем больше у нас клиентов. На данный момент в компании заключено около 50 договоров по данному предложению на общую сумму более 95 млн руб. Фото: www.талан.рф — Какие объекты вы предлагаете в своих инвестиционных проектах? — Отмечу, что для работы с инвестиционным продуктом мы выделяем в наших проектах не более 10% от общего количества помещений, ведь наша основная задача — продавать квартиры конечным потребителям. Спрос на наши объекты достаточно высокий, именно поэтому мы выделяем под инвестпродукт только 10%. В рамках инвестпродукта, на сегодняшний день еще есть возможность заключить соглашения на право выкупа опциона в жилых комплексах „Притяжение“ (Набережные Челны), „Квартал энтузиастов“ (Уфа) и „Интеллект Квартал“ (Тюмень). — А где охотнее всего заключают такие соглашения? — В Ижевске, Набережных Челнах и Уфе. Мы хотим, чтобы люди, заинтересовавшиеся нашим инвестиционным продуктом, зайдя на наш сайт, могли не только получить полную информацию по всем проектам компании ТАЛАН, но и подать заявку и заключить сделку не выходя из дома. И это вовсе не фантастика, мы к этому идем. — Успехов Вам на этом пути! Беседу вел Михаил ИВАНОВ