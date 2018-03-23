РСХБ предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке 6%

Участниками Программы могут стать семьи, где с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок.

Рефинансирование ипотечного кредита по льготной Программе позволяет изменить процентную ставку, срок кредита, размер ежемесячного платежа, привлечь созаемщиков и выплачивать ипотечный кредит на более выгодных условиях.

При рефинансировании ставка 6% действует 3 года при рождении второго ребенка и 5 лет при рождении третьего. После окончания льготного периода процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.