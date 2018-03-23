Россиянам предсказали триллионы доходов

Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, доходы населения России в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%. Об этом пишет газета "Известия"

Как отмечается, в номинальном выражении доходы населения вырастут на 9%, в реальном — на 6%, и составят 60 трлн рублей.

По данным издания, повышение благосостояния россиян будет связано с опережающей индексацией зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и профицитом бюджета.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли впервые с 2017 года.