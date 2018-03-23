Ещё
Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы россиян в 2018 году вырастут на 6% 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, доходы населения России в 2018 году в реальном выражении увеличатся на 6%. Об этом пишет газета «Известия».
Как отмечается, в номинальном выражении доходы населения вырастут на 9%, в реальном — на 6%, и составят 60 трлн рублей.
По данным издания, повышение благосостояния россиян будет связано с опережающей индексацией зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и профицитом бюджета.
Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли впервые с 2017 года.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% Forbes составил рейтинг самых надежных банков России Дворкович о возможном росте НДФЛ: число 13 - не фетиш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США364
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах214
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса24
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение