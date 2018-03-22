Ещё
РСА: «Интач Страхование» передала портфель по ОСАГО «Ренессанс Страхованию»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РСА: «Интач Страхование» передала портфель по ОСАГО «Ренессанс Страхованию» 

Банки.ру 1 час назад
Страховая компания «Интач Страхование» передала портфель по автострахованию группе «Ренессанс Страхование», сообщили в пресс-службе Российского cоюза автостраховщиков (РСА).
«Российский союз автостраховщиков уведомляет заинтересованных лиц о завершении процедуры передачи страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств членом РСА — обществом с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» (управляющая страховая организация) от акционерного общества «Интач Страхование» (страховщик). С 20 марта 2018 года к управляющей страховой организации перешли все права и обязанности по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных страховщиком, и по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено в письменной форме своего отказа на замену страховщика до 16 марта 2018 года», — говорится в сообщении.
«Ренессанс Страхование» с 20 марта исполняет все обязательства по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, включенным в переданный страховой портфель.
НовостьПродуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Медведев распорядился повысить социальные пенсии с 1 апреля Forbes назвал сто самых надежных банков РФ ВТБ скорректировал условия по программам ипотечного кредитования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции101
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»24
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии283
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах150
Убил троих вместо себя: взрыв в Мурманске15
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение