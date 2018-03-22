РСА: «Интач Страхование» передала портфель по ОСАГО «Ренессанс Страхованию»

Страховая компания «Интач Страхование» передала портфель по автострахованию группе «Ренессанс Страхование» , сообщили в пресс-службе Российского cоюза автостраховщиков (РСА).

«Российский союз автостраховщиков уведомляет заинтересованных лиц о завершении процедуры передачи страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств членом РСА — обществом с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» (управляющая страховая организация) от акционерного общества «Интач Страхование» (страховщик). С 20 марта 2018 года к управляющей страховой организации перешли все права и обязанности по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных страховщиком, и по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено в письменной форме своего отказа на замену страховщика до 16 марта 2018 года», — говорится в сообщении.

«Ренессанс Страхование» с 20 марта исполняет все обязательства по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, включенным в переданный страховой портфель.

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