«За оборону и небольшой пенсионный возраст заплатят работники из своей белой зарплаты»

«Сейчас, после выборов, для властей открывается „окно возможностей“ для проведения структурных реформ. Слишком много денег тратится на оборону — а это низкий мультипликатор на ВВП, плохой драйвер роста других отраслей; есть дефицит пенсионного фонда который надо покрывать из бюджета. По идее надо принимать непопулярные решения: то есть сокращать расходы на оборонную промышленность, на армию и повышать пенсионный возраст. Но у меня нет ощущения, что это будет сделано. И потому сейчас будут предприняты более простые мер — и власти повысят НДФЛ и НДС.

НДФЛ — это такой налог, который платят работодатели. И понятно, что его увеличение скажется на тех, кто получает официальную зарплату, Компании будут или снижать выплаты работникам или как минимум делать так, чтобы зарплата не росла. Так что реальные доходы населения будут падать. И расходы на оборону и пенсии по сути, оплатят те, кто получает белую зарплату.

С НДС ситуация тоже неоднозначна — этот налог имеет очень высокий проинфляционный эффект. Проще говоря — если НДС повышается на 1 процентный пункт, то в итоге рост цен за год тоже составит 1%. Если налог повысят с 18 до 22%, то инфляция за год вырастет на 4 процентных пункта. С нынешних 2,5 до 6,5%. Это все приведет в итоге к замедлению экономического роста. На самом деле налоги можно не повышать, но тогда нужна политическая воля на непопулярные решения. А вот ее я как раз и не вижу».