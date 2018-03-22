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В 2018 году в Омской области потратят 103 млрд рублей на пенсии маткапитал
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В 2018 году в Омской области потратят 103 млрд рублей на пенсии маткапитал 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.
В Омской области озвучили данные по объёму социальных выплат в 2018 году. Так, 98,5 млрд рублей направят на выплату пенсий, пособий, социальных доплат.
«Средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 229,07 рублей, социальной пенсии — 9 046,62 рублец. Получателями пенсий в нашем регионе являются более 594 тысяч человек», -пояснили в отделении Пенсионного фонда по Омской области.
Кроме того, омские семьи с низким доходом могут рассчитывать на получение пособий при рождении второго ребёнка. На эти цели в 2018 году потратят 4,5 мдрд рублей.
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