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Стройлесбанк снизил ставки по кредиту для бюджетников
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Стройлесбанк снизил ставки по кредиту для бюджетников 

Банки.ру 2 часа назад
Тюменский Стройлесбанк снизил процентную ставку по «Партнерскому» кредиту. Программа предназначена для сотрудников бюджетной сферы и других льготных категорий клиентов.
Теперь получить кредит под залог недвижимости можно под 13,4% годовых (вместо 14%). До момента представления в банк зарегистрированного договора ипотеки проценты будут начисляться по ставке 16,5% годовых (ранее — 17,5%). В случае залога транспортного средства ставка составит 14% годовых (прежде — 14,5%). При отсутствии обеспечения процентная ставка будет находиться на уровне 15% годовых, ее изменения не коснулись.
Продуктовый виджет
Также банк обновил условия кредитования для заемщиков, желающих потратить полученные средства на рефинансирование действующих кредитов. Ранее процентная ставка устанавливалась в зависимости от наличия обеспечения и соответствовала стандартным условиям. Теперь по кредиту действует единая ставка 13,4% годовых вне зависимости от предоставления залога.
Финансирование выдается на срок до семи лет. При наличии обеспечения сумма заимствования варьируется от 700 тыс. до 60 млн рублей. Получить кредит в размере до 700 тыс. можно без оформления залога. Для заемщиков, состоящих в зарегистрированном браке, в любом случае потребуется поручительство супруги (супруга). Личное и имущественное страхование тарифами не предусмотрено.
«Программа выгодно выделяется на рынке за счет невысоких ставок, крупной суммы кредита и длительного срока кредитования. Также в качестве преимущества стоит отметить возможность выбора заемщиком способа погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, во втором случае размер итоговой переплаты будет ниже», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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