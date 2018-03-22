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ВСС согласует законопроекты по регулированию рынка страхования экспедиторской ответственности
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ВСС согласует законопроекты по регулированию рынка страхования экспедиторской ответственности 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В минувшем году Всероссийский союз страховщиков совместно с транспортными компаниями создал рабочую группу по разработке стандартных условий страхования ответственности автоперевозчиков и экспедиторов.
Сейчас заказчики настойчиво требуют от транспортных компаний наличие полиса страхования экспедиторской ответственности, однако при возникновении страхового случая, грузоперевозчики чаще всего не получают компенсацию, отмечают участники обсуждений. Зачастую страховые компании ссылаются на то, что законодательством РФ об автомобильных перевозках не предусмотрена возможность страхования ответственности перевозчика по договору.
Разрабатываемые документы призваны урегулировать взаимоотношения между страховыми компаниями, экспедиторами и грузоотправителями и снизят риски судебных разбирательств. В частности, в законопроекте предполагается установить лимит предельного страхования ответственности экспедитора на уровне 3-5 млн руб.
В состав рабочей группы вошли страховые компании «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «СОГАЗ», «Ренессанс страхование», «ВСК», «Согласие», «АльфаСтрахование», «Пари», «Энергогарант» и «Цюрих», а также транспортные компании «Трафт» и «Логософт».
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