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Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
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Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога 

Дни.ру 1 час назад
Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два процентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегического анализа компании "ФБК" Игорь Николаев.
По словам эксперта, эта сумма сопоставима с ежегодными расходами федеральной казны на образование. Вместе с тем аналитик отметил, что повышение ставки подоходного налога может привести к снижению зарплат россиян.
"2% повышения налогов для населения — это значимо. Не надо думать, что работодатель платит, и люди не почувствуют", — цитирует Николаева РИА Новости.
О возможности повышения НДФЛ с 13 до 15% сообщила в четверг, 22 марта, газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Якобы соответствующий вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.
Вице-премьер Аркадий Дворкович высказался о вероятном повышении налога на доходы физических лиц. По его словам, такой шаг не приведет к негативным последствиям.
"Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", — цитировал чиновника "Интерфакс".
Напомним, ранее Dni.Ru писали о внесении в налоговый кодекс России части неналоговых платежей — к примеру, утилизационный и экологический сборы. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения размера этих платежей — они будут регулироваться по правилам налогового законодательства.
В Министерстве финансов пока не спешат раскрывать подробности нововведений, ссылаясь на то, что вопрос еще обсуждается. Между тем предполагаемые изменения не вызвали энтузиазма у бизнес-сообщества. Предприниматели опасаются роста налоговой и административной нагрузки.
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