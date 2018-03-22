Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога

Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два процентных пункта (с 13 до 15%) принесет в российский бюджет дополнительно 600 миллиардов рублей в год. С такой оценкой выступил директор Института стратегического анализа компании "ФБК" Игорь Николаев

По словам эксперта, эта сумма сопоставима с ежегодными расходами федеральной казны на образование. Вместе с тем аналитик отметил, что повышение ставки подоходного налога может привести к снижению зарплат россиян.

"2% повышения налогов для населения — это значимо. Не надо думать, что работодатель платит, и люди не почувствуют", — цитирует Николаева РИА Новости.

О возможности повышения НДФЛ с 13 до 15% сообщила в четверг, 22 марта, газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Якобы соответствующий вопрос обсуждался на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева

Вице-премьер Аркадий Дворкович высказался о вероятном повышении налога на доходы физических лиц. По его словам, такой шаг не приведет к негативным последствиям.

"Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", — цитировал чиновника "Интерфакс".

Напомним, ранее Dni.Ru писали о внесении в налоговый кодекс России части неналоговых платежей — к примеру, утилизационный и экологический сборы. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения размера этих платежей — они будут регулироваться по правилам налогового законодательства.