Процедура покупки недвижимости в Гонконге

Содержание:

Недвижимость в Гонконге , доступная для иностранцев

Права и обязанности зарубежных собственников недвижимости в Гонконге

Поиск объектов

Выбор и проверка объекта недвижимости

Заключение временного соглашения о купле-продаже

Оформление официального соглашения о купле-продаже

Оплата сделки с недвижимостью

Возможность удаленного приобретения

Дополнительные расходы на сделку

Резюме: это надо запомнить

Права иностранцев на покупку недвижимости

Особенности местного рынка недвижимости

В Гонконге с 1997 года вся земля стала собственностью Китайской Народной Республики , а правительство города-государства несет ответственность за ее управление, использование и развитие. Другими словами, любой участок земли в Гонконге является арендованной собственностью. Поэтому покупатели фактически не покупают недвижимость, а берут ее в аренду у властей.

Таким образом, приобретая любой объект недвижимости в Гонконге, вы обычно получаете право аренды на землю. Согласно законодательству, вся недвижимость сдается в аренду на минимальный срок в 50 лет. Поэтому при покупке вы арендуете объект на срок от 50 до 999 лет. Чем больше срок аренды, тем выше будет цена.

Граждане каких стран имеют право приобретать недвижимость в Гонконге?

Украины, Недвижимость в Гонконге не имеют права приобретать афганцы, албанцы, кубинцы, северокорейцы и китайцы с материка. Граждане России Казахстана и других стран бывшего СССР могут покупать недвижимость в Гонконге без ограничений.

Какие права получает иностранец после покупки недвижимости в Гонконге?

Владелец недвижимости в Гонконге не получает никаких визовых привилегий. Даже права на мультивизу в упрощенном порядке ему не предоставляется.

Какие обязанности появляются у иностранца после покупки недвижимости в Гонконге?

Любой собственник в Гонконге, независимо от его гражданства и наличия вида на жительство, обязан оплачивать коммунальные услуги. Задолженность по ним может привести к штрафам. Зато в Гонконге отсутствует ежегодный налог на недвижимость.

Обратите внимание! Налоговые резиденты Российской Федерации, т.е. люди, которые фактически проживают в РФ более 183 дней в году, должны уведомлять российские налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках или создании юридических лиц. А это может потребоваться во время сделки. Читайте подробнее о правилах покупки недвижимости за рубежом для граждан России.

Поиск недвижимости в Гонконге

В Гонконге участие риэлтора и юриста в сделке необязательны. Но эксперты настоятельно рекомендуют пользоваться услугами профессионалов, поскольку процедура проверки легальности документов непростая.

Как искать недвижимость в Гонконге?

Русскоязычных компаний, предлагающих недвижимость в Гонконге, мало. Проще найти дом или квартиру в городе-государстве, изучая англоязычные порталы и сайты международных агентств. Если вы не владеете английским, переводчика придется нанять за свой счет.

Для начала изучите базу предложений по недвижимости Гонконга на нашем портале. Вы можете сортировать предложения по важным для вас параметрам, сохранять понравившиеся варианты и подписываться на обновления. Альтернативный путь — оставить заявку на подбор объекта по вашим требованиям — риэлторы сами пришлют вам подборки подходящих вариантов.

Рекомендуем перед покупкой ознакомиться с ситуацией на местном рынке недвижимости, изучив новости и статьи по Гонконгу на Prian.ru.

Риэлтор, которого нанимает покупатель, представляет его интересы:

подбирает объекты, подходящие под требования клиента

организует поездку в Гонконг на просмотры недвижимости

торгуется с продавцом от имени покупателя

Деятельность агентств недвижимости в Гонконге лицензируется. Поэтому при выборе компании обязательно проверяйте лицензию, а у конкретного агента — наличие Estate Agent Card (агентское удостоверение).

В случае, если вы недовольны работой агента, вы всегда можете позвонить на горячую линию, которая принимает жалобы: 2117 8600 или 2111 2777.

Пошаговая схема стандартной сделки с недвижимостью

Этап 1. Выбор и проверка объекта

После того, как покупатель выбрал конкретный объект недвижимости, в дело вступает его юрист. Он проверяет информацию о праве собственности, предоставленную юристом продавца (включая все документы о праве собственности и связанные с ним бумаги), и проводит ряд исследований, включая проверку в Земельном реестре на предмет обременений. В случае сомнений, покупатель на этом этапе может отказаться от сделки.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты перед заключением сделки:

требуется ли отдельное разрешение властей.

оплатил ли вовремя владелец недвижимости все платежи.

проводилась ли незаконная перепланировка.

была ли недвижимость ранее в залоге по ипотеке, и если да — погашен ли заем полностью и своевременно.

Этап 2. Временное соглашение о купле-продаже

Это, как правило, короткий и простой документ, который обычно готовит агент по недвижимости. Его подписывают продавец, покупатель и агент по недвижимости. Обычно соглашение включает в себя следующие пункты:

Стороны

Недвижимость (описание объекта)

Сумма депозита и платежных реквизитов

Дата исполнения официального соглашения

Будет ли имущество сдаваться в аренду

Дата завершения

Какая из сторон несет ответственность за уплату гербового сбора и других судебных издержек по сделке

Сумма комиссии, подлежащей уплате агенту по недвижимости

Ответственность за нарушение соглашения и Любые специальные условия

На этом этапе покупатель вносит депозит для резервации объекта. Как правило, он составляет 10% от стоимости объекта. При этом 3-5% покупатель выплачивает после подписания временного соглашения, а оставшиеся 5-7% — в течение двух недель.

Этап 3. Официальное соглашение о купле-продаже

В официальном соглашении содержатся более подробные условия сделки, основанные на предварительном (временном) соглашении. Его обычно готовит адвокат продавца и одобряет адвокат покупателя. Стороны подписывают это соглашение после получения юридической консультации по условиям и сделке.

У продавца и покупателя должны быть свои юристы, если только нет определенных обстоятельств, например, стороны состоят в родственных связях или стоимость сделки не превышает 1 000 000 гонконгских долларов, или же речь идет о покупке незавершенного строительства.

Юрист продавца готовит и отправляет проект официального соглашения на утверждение юристу покупателя. Как только условия будут согласованы, юрист продавца готовит чистую копию для подписания и отправляет ее (в двух экземплярах) юристу покупателя.

Юрист покупателя отправляет договор (подписанный покупателем) и дубликат вместе с депозитом доверенному лицу продавца.

Затем юрист продавца организует подписание документа со стороны продавца. После чего дубликат остается у юриста продавца, подписанный оригинал направляется доверенному лицу покупателя.

Затем юрист покупателя подает подписанное официальное соглашение в офис Stamp Duty для проставления печати, и потом отправляет официальное соглашение с печатью в Земельный реестр для регистрации.

Этап 4. Оплата сделки

Сразу после подписания официального соглашения купли-продажи покупатель оплачивает гербовый сбор и вносит оставшуюся часть суммы за объект недвижимости. Все транзакции осуществляются через банк.

Возможность удаленной сделки

Удаленная сделка возможна. Для этого покупатель оформляет доверенность на юриста, который осуществляет все необходимые действия.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости в Гонконге

В Гонконге существует специальный налог, взимаемый при покупке недвижимости. Он называется гербовым сбором. Существует целая система гербовых сборов, ответственность за оплату которых лежит на покупателе.

Гербовый сбор покупателя Buyer Stamp Duty (BSD)

С 2012 года с целью предотвращения образования «пузыря» на местном рынке недвижимости власти Гонконга ввели гербовый сбор для нерезидентов и зарубежных организаций, который составляет 15% от стоимости объекта.

Гербовый сбор на продажу недвижимости (Ad Valorem Stamp Duty (AVD)

С 2013 года гербовый сбор на продажу выплачивается при продаже или передаче недвижимости в Гонконге, если только не предусмотрены конкретные исключения, предоставленные правительством.

Размеры гербового сбора:

Стоимость недвижимости в HKD (доллары США)

Размер сбора, в % от стоимости

До 2 млн (около 257 732)

От 2 до 3 млн (386 598)

От 3 до 4 млн (515 464)

От 4 до 6 млн (773 196)

От 6 до 20 млн (2 577 320)

Свыше 20 млн (2 577 320)

Специальный гербовый сбор (Special Stamp Duty (SSD) на продажу жилой недвижимости

Существует специальный гербовый сбор, который с 2010 года взимают за продажу жилой недвижимости, если она перепродается в течение 24 месяцев или 36 месяцев с момента покупки. Применяемая ставка сбора варьируется в зависимости от того, когда было приобретено имущество, и в течение какого периода оно находилось в собственности.

Если объект продается раньше установленного срока, то покупатель и продавец договариваются между собой, кто из них платит этот сбор. Соответствующая договоренность фиксируется в соглашении на покупку.

Размеры гербового сбора:

Период владение, месяцы

Ставка, %

От 6 до 12 От 12 до 36 Общие расходы при покупке недвижимости

Расходы

Ставка, %

Кто оплачивает

Гербовый сбор на продажу недвижимости AVD 1,50% — 8,50%

Покупатель

Специальный гербовый сбор SSD 5% — 20%

Покупатель

Гербовый сбор покупателя (Buyer Stamp Duty (BSD)

Покупатель

Стоимость юриста

0,075% — 0,125%

Покупатель

Комиссия агентства недвижимости

0,50% — 1%

0,50% — 1%

Покупатель

Продавец

Расходы покупателя

22,08% — 44,63%

0,50% — 1%

Расходы продавца

Расчет дополнительных расходов на покупку (приводится для первой покупки недвижимости):

Объект — элитные апартаменты площадью 360 кв.м, стоимостью $25 612 600 Гербовый сбор на продажу недвижимости AVD 8,50%

$2 177 071 Гербовый сбор покупателя (Buyer Stamp Duty (BSD)

$3 841 890 Стоимость юриста

0,075% — 0,125%

$19 209,45 — $32 015,75 Комиссия агентства недвижимости

0,50% — 1%

$128 063 — $256 126 Расходы покупателя

$6 166 233 — $6 307 103 Резюме: это надо запомнить

Приобретая недвижимость в Гонконге, вы фактически получаете не право собственности, а право на ее аренду у властей.

Деятельность агентств недвижимости в Гонконге лицензируется. Поэтому при выборе компании обязательно необходимо проверить наличие лицензии.

Русскоязычных компаний, предлагающих недвижимость в Гонконге, мало. Проще найти дом или квартиру в городе-государстве, изучая англоязычные порталы и сайты международных агентств. Если вы не владеете английским, переводчика придется нанять за свой счет.

Покупателю местной недвижимости предстоят весьма солидные дополнительные расходы, главным из которых является гербовый сбор.

Редакция Prian.ru благодарит Наталью Кармалееву, директора по PR и маркетингу Российско-Азиатского Бизнес-Союза, за помощь в подготовке материала.

Материал подготовила Ольга Петегирич

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