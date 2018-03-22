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Иномаркой расплатилась череповчанка по налоговому долгу
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Иномаркой расплатилась череповчанка по налоговому долгу 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Долг по земельному налогу в 15 тысяч рублей накопила жительница Череповецкого района. Чтобы призвать ее к ответственности, судебные приставы арестовали ее автомобиль.
Под арест попал «Рено Дастер». Поняв, что может лишиться любимой машины, должница быстро нашла средства на погашение задолженности.
Без машины рискует остаться другой житель Череповецкого района. Долг мужчины по транспортному налогу и коммунальным платежам превысил 80 тысяч рублей. Вспомнил он о них лишь тогда, когда судебные приставы арестовали его «Газель». Сейчас у мужчины есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. В противном случае транспортное средство продадут, а вырученные средства пойдут на погашение долга.
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