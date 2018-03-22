Первоапрельская индексация пенсий коснётся 3,9 млн россиян 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года.
«Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029 рублей», — цитирует постановление «Парламентская газета».
Индексация коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, 3,1 миллиона из которых получают социальную пенсию. На эти цели правительство выделило 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года.
По данным правительства, в 2016 году прожиточный минимум пенсионера в РФ составлял 8 081 рубль, а в 2017 год — 8 315 рублей.
По данным Росстата, в январе 2018 года реальный размер пенсий вырос на 4,9% по сравнению с январём 2017 года без учёта прошлогодней единовременной выплаты.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в правительстве нашли консенсус насчёт повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не увидел в этом шаге ничего страшного, предположив, что дополнительные 2% можно будет пустить, например, на здравоохранение.