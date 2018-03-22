Первоапрельская индексация пенсий коснётся 3,9 млн россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года.

«Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029 рублей», — цитирует постановление « Парламентская газета ».

Индексация коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, 3,1 миллиона из которых получают социальную пенсию. На эти цели правительство выделило 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года.

По данным правительства, в 2016 году прожиточный минимум пенсионера в РФ составлял 8 081 рубль, а в 2017 год — 8 315 рублей.

По данным Росстата, в январе 2018 года реальный размер пенсий вырос на 4,9% по сравнению с январём 2017 года без учёта прошлогодней единовременной выплаты.