В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой в 35%

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 35%, сказал он журналистам.

«Вводить дифференцированную шкалу для высоких доходов. Для тех, у кого 3 млн рублей (годовой доход. — RNS), сделать не 13%, а 17%. Депутаты Госдумы пусть платят 17%. Я готов, да. Члены правительства — у них больше зарплата — будут платить 20%. И до 35% — такой предел», — сказал он.

По его словам, базовая ставка налога должна остаться на уровне 13%.

«Каждый человек должен платить налог. 13% — это считается самое низкое в мире. И ее (ставку 13%. — RNS) надо оставить», — подвел итог Аксаков.