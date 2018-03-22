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В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой в 35%
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В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой в 35% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 35%, сказал он журналистам.
«Вводить дифференцированную шкалу для высоких доходов. Для тех, у кого 3 млн рублей (годовой доход. — RNS), сделать не 13%, а 17%. Депутаты Госдумы пусть платят 17%. Я готов, да. Члены правительства — у них больше зарплата — будут платить 20%. И до 35% — такой предел», — сказал он.
По его словам, базовая ставка налога должна остаться на уровне 13%.
«Каждый человек должен платить налог. 13% — это считается самое низкое в мире. И ее (ставку 13%. — RNS) надо оставить», — подвел итог Аксаков.
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 Ещё 4 источника 
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