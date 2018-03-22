Могут ли безотзывные вклады стать популярными

Идея введения в России безотзывных вкладов зародилась много лет назад, до дела пока так и не дошло, хотя законодатели периодически возвращаются к этому вопросу, выступая с различными инициативами. Очевидно, что клиенты будут отдавать предпочтение безотзывным вкладам только в том случае, если из них можно будет извлечь дополнительную экономическую выгоду в обмен на отказ от возможности забрать свои средства в любой момент. Такая выгода может формироваться за счет либо более высокой ставки по самому вкладу, либо дополнительных преференций при пользовании иными банковскими продуктами и услугами. В последнем случае речь может идти, например, о накоплении с помощью безотзывного пополняемого вклада первоначального взноса на приобретение недвижимости с последующим получением ипотечного кредита под более низкий в сравнении с рыночным процент. Именно это и предложили недавно депутаты Госдумы

Такой механизм напоминал бы функционирование ссудо-сберегательных касс в Германии, где целевые сбережения и кредитование под покупку жилья обращаются внутри замкнутой системы, обеспечивая самофинансирование ипотечного процесса. Основным стимулом размещать средства в безотзывной вклад в данном случае является не высокий доход, а льготные условия последующего ипотечного кредитования. Получит ли такая система сколь-либо значимое развитие в России через какое-то время, сказать сложно. До сих пор попытки выстраивания подобных механизмов за пределами банковской системы особого успеха не имели — сказывалось отсутствие страхования размещенных средств. Банки же не могли основывать фондирование ипотеки на привлеченных во вклады средствах, в том числе в силу обязанности по закону выдавать их по первому требованию. Даже номинально длительные сроки по вкладам не исключали рисков ликвидности при массовых изъятиях депозитов в периоды рыночных потрясений и кризисов.

Поэтому основой для финансирования жилищного кредитования в России, как и во многих развитых странах, стала секьюритизация ипотечных кредитов. Будут ли банки экспериментировать со сменой модели, например, жилищного кредитования, получив в качестве серьезного инструмента возможность привлечения безотзывных вкладов и встраивая их в систему замкнутого финансирования ипотеки, покажет время. Лично я считают, что вероятность этого невысока.

Что касается другой формы экономического преимущества безотзывного вклада — более высокой процентной ставки, то здесь все несколько проще. У каждого вкладчика, вероятно, есть собственное понимание того, во что он готов оценить такую опцию, как право изъять деньги со вклада по первому требованию. Возможно, у клиентов с большим инвестиционным горизонтом (не менее 3-5 лет) и хорошим доходом запрос на такую премию будет минимальным — например, при текущих ставках им вполне достаточно получить 0,2-0,3% годовых сверх ставки обычного вклада. Другая же часть клиентов, у которых потребность в досрочном изъятии может возникнуть до окончания договора, за отказ от такого права скорее всего затребует более высокую цену — 0,5-0,7% годовых и выше. Хотя, как мне кажется, с учетом динамики валютных курсов и процентных ставок за последнее десятилетие наиболее многочисленной будет группа граждан, которая не откажется от традиционных вкладов в пользу безотзывных ни при каких ценовых преимуществах.

Да и сами банки вряд ли будут готовы предложить существенную премию по ставке за возможность привлечения безотзывных вкладов просто потому, что у них пока нет для этого видимых мотивов. Во-первых, наличие законодательно установленного права на досрочное изъятие средств вовсе не означает, что вкладчики этим правом активно пользуются. В обычной ситуации уровень связанного с этим оттока может не превышать даже 1% от объема портфеля в месяц, достигая в периоды повышенной волатильности (в основном, имеющие циклическую природу, — например, во время отпусков, в месяцы повышенной активности на рынке недвижимости и т.п.) уровня в 1-2%. Во время кризисных явлений в экономике и на финансовых рынках (например, существенной девальвации рубля) доля досрочного изъятия может повышаться значительнее — вплоть до 5-7% и выше от объема портфеля в течение одного месяца. Однако банки вполне адаптировались к подобным явлениям, научились достаточно точно прогнозировать оттоки вкладов при разных сценариях и, главное, вполне эффективно управлять своими портфелями вкладов в различных обстоятельствах. В связи с этим появление в структуре таких портфелей относительно небольшой доли безотзывных вкладов вряд ли повлечет принципиальные изменения в депозитной политике и принципах управления ликвидностью для большинства банков.

Во-вторых, за последние годы существенно окрепло доверие населения к системе страхования вкладов, которая доказала свою устойчивость. В этих условиях отток вкладов с суммой в пределах лимита страхования (1,4 млн руб.) в перспективе будет менее чувствителен к проблемам самих банков, что снижает для них значимость безотзывных вкладов на небольшие суммы. А крупные вклады в последнее время подвержены миграции в более надежные банки с государственным участием либо иностранным капиталом, для которых проблема удержания вкладчиков в любых условиях всегда менее актуальна. Соответственно, такие банки вряд ли будут придавать большое значение повышению доли безотзывных вкладов исключительно с точки зрения управления рисками ликвидности и тем более переплачивать за это.

Таким образом, если без повышенной ставки безотзывные вклады не будут пользоваться спросом у вкладчиков, а повышенная ставка будет делать их более дорогой формой привлечения средств для банков, перспективы развития нового инструмента в нынешних условиях могут оказаться весьма туманными.

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