В Совфеде оценили возможность индексации страховых пенсий выше инфляции

"Все зависит от возможностей пенсионной системы, которая находится сейчас в непростых условиях. Я всегда утверждал, что у нас бюджет пенсионного фонда является бездефицитным", — сказал Рязанский.

Он также добавил, что необходимо повышать доходы пенсионной системы

"Важно это делать несколькими путями. Во-первых, повышение заработной платы, процентное отчисление от которой повышает нашу пенсионную копилку. Во-вторых, увеличение количества людей, которые производят взносы в эту копилку, мобилизация усилий самозанятого населения. Ну и наконец, расширение возможностей создания добровольных накопительных компонентов в системе, которые тоже позволяют повышать возможности пенсионной системы. Эти компоненты могут помочь повысить объемы пенсионного фонда, и мы сможем проводить индексацию пенсий выше, чем инфляция", — отметил Рязанский.