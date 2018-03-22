Ещё
В Совфеде оценили возможность индексации страховых пенсий выше инфляции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде оценили возможность индексации страховых пенсий выше инфляции 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минтруда по индексации страховых пенсий по старости выше уровня инфляции. Об этом сообщает RT.
"Все зависит от возможностей пенсионной системы, которая находится сейчас в непростых условиях. Я всегда утверждал, что у нас бюджет пенсионного фонда является бездефицитным", — сказал Рязанский.
Он также добавил, что необходимо повышать доходы пенсионной системы
"Важно это делать несколькими путями. Во-первых, повышение заработной платы, процентное отчисление от которой повышает нашу пенсионную копилку. Во-вторых, увеличение количества людей, которые производят взносы в эту копилку, мобилизация усилий самозанятого населения. Ну и наконец, расширение возможностей создания добровольных накопительных компонентов в системе, которые тоже позволяют повышать возможности пенсионной системы. Эти компоненты могут помочь повысить объемы пенсионного фонда, и мы сможем проводить индексацию пенсий выше, чем инфляция", — отметил Рязанский.
Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что Минтруд, в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов, подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции.
Газета.Ru: последние новости
Дворкович о возможном росте НДФЛ: число 13 - не фетиш СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% Forbes составил рейтинг самых надежных банков России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана165
Обязательное медстрахование предложили отменить199
Генсек НАТО призвал Россию к ответу320
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога154
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение