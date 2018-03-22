Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года. «Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2018 года социальных пенсий в размере 1,029», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 марта, и размещенном на сайте кабинета министров в четверг, 22 марта.

О том, что подписано такое постановление, заявил в начале заседания правительства сам российский премьер. «Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно четырех миллионов человек», — отметил Медведев.

Он сообщил, что будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит по закону от роста социальной пенсии. Эта мера затронет отдельные категории пенсионеров.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в соответствии с федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 2016 году прожиточный минимум пенсионера составил в целом по России 8081 рубль. В 2017 году он достиг 8315 рублей. Таким образом, прожиточный минимум за год вырос в 1,029 раза.

В соответствии с этим коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года утвержден в размере 1,029.

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При индексации социальных пенсий также повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и других категорий граждан.

В целом будут проиндексированы пенсии 3,9 млн человек, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Одновременно с 1 апреля повышаются выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Из бюджета на индексацию социальных пенсий и других социальных выплат будет выделено до конца года 9,6 млрд рублей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей: с нынешних 8807 рублей до 9062 рублей.

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Индексация 2018

Ранее, с 1 января 2018 года, в России были проиндексированы страховые пенсии по старости у неработающих пенсионеров на 3,7%, что оказалось выше уровня инфляции в 2017 году (2,5%).

В среднем пенсии по старости выросли более, чем на 500 рублей: с 13 800 рублей в 2017 году до 14 329 рублей — в 2018-м. Это повышение пенсий затронуло почти 40 млн неработающих пенсионеров. Всего на индексацию страховых пенсий из бюджета выделено около 200 млрд рублей.

С 1 февраля в стране были проиндексированы на 2,5% ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. На это в бюджете было запланировано 450,6 млрд рублей. В результате ежемесячные выплаты инвалидам войны составили 5180,46 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 3885,33 рубля, блокадникам Ленинграда — 2850,26 рубля.

Пенсии работающих пенсионеров в России в 2018 году индексироваться не будут.

Всего на пенсии в бюджете 2018 году предусмотрено выделение 3,232 трлн рублей.

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