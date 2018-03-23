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Обманутым дольщикам в Красноярском крае возместят аренду съёмного жилья
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Обманутым дольщикам в Красноярском крае возместят аренду съёмного жилья 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Дольщикам, чьи квартиры не были сданы в срок и теперь они вынуждены снимать квартиры, будут выплачивать компенсацию за аренду съёмных квартир, соответствующее законопроект подписали депутаты краевого Заксобрания.
Выплаты могут получить участники долевого строительства домов, которые включены в перечень незавершенных. В краевой реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, включены 626 дольщиков. Однако не все их них проживают в съёмных квартирах. Поэтому право на компенсацию получать только те, кто действительно нуждается и имеет официальный договор аренды.
Так, для одиноко проживающего гражданина положена компенсация не больше 10 тысяч рублей, для семьи — 15 тысяч. В краевом бюджете рублей в 2018 году на эти выплаты запланировано 50 млн, 100 млн — в 2019-м.
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