Обманутым дольщикам в Красноярском крае возместят аренду съёмного жилья

Дольщикам, чьи квартиры не были сданы в срок и теперь они вынуждены снимать квартиры, будут выплачивать компенсацию за аренду съёмных квартир, соответствующее законопроект подписали депутаты краевого Заксобрания.

Выплаты могут получить участники долевого строительства домов, которые включены в перечень незавершенных. В краевой реестр граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, включены 626 дольщиков. Однако не все их них проживают в съёмных квартирах. Поэтому право на компенсацию получать только те, кто действительно нуждается и имеет официальный договор аренды.

Так, для одиноко проживающего гражданина положена компенсация не больше 10 тысяч рублей, для семьи — 15 тысяч. В краевом бюджете рублей в 2018 году на эти выплаты запланировано 50 млн, 100 млн — в 2019-м.