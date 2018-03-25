Реальные зарплаты россиян выросли на 10,5 процента

По его словам, это связано с повышением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента. «Такого роста за короткий промежуток времени, за два месяца, мы не наблюдали последние 10 лет», — сказал министр. Он призвал регионы следить за тем, чтобы соотношение зарплат бюджетников, упомянутых в указах президента, к средней по региону не снижалось.

Также он призвал их ликвидировать долги по зарплатам, на 1 марта они составили 2,8 миллиарда рублей. Это на четверть меньше, чем год назад на ту же дату, но все равно большая сумма. Причем, сказал Топилин , не стоит делать «скидок» для банкротящихся предприятий, на которые традиционно приходится существенная сумма долга. Особо министр обратился к губернаторам Приморского и Хабаровского краев, где долги по зарплатам представляют существенную долю в общей сумме задолженности.

Минтруд планирует уточнить список заболеваний для получения бессрочной инвалидности. Также в законодательстве появятся нормы по заочному освидетельствованию.

"Чтобы человек не ходил между медико-социальными экспертизами и врачебными комиссиями, а чтобы в рамках перехода на цифровые технологии все документы без участия человека в автоматическом режиме передавались между одним органом исполнительной власти и другим или — в медико-социальную экспертизу", — пояснил Максим Топилин.

Также он предложил создать систему наблюдения за трудоустройством выпускников вузов — нашли работу молодые люди или нет, и могут ли они применять на ней полученные в вузе знания. Сделать это предполагается совместно с министерством образования Пенсионным фондом России — последний «видит», поступают ли за недавних выпускников страховые взносы и от какого работодателя.

Топилин увидел положительные сдвиги в ситуации с рождаемостью в первые месяцы этого года. Он попросил руководителей регионов не допускать бумажной волокиты при выплатах пособий на первого и второго ребенка, а также собрать информацию о ходе программы льготной ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй или третий ребенок.

Министр напомнил, что в течение шести лет на меры по охране материнства и детства государство потратит 3,4 триллиона рублей, это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет.