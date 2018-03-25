Реальные зарплаты россиян выросли на 10,5 процента 

По его словам, это связано с повышением зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента. «Такого роста за короткий промежуток времени, за два месяца, мы не наблюдали последние 10 лет», — сказал министр. Он призвал регионы следить за тем, чтобы соотношение зарплат бюджетников, упомянутых в указах президента, к средней по региону не снижалось.
Также он призвал их ликвидировать долги по зарплатам, на 1 марта они составили 2,8 миллиарда рублей. Это на четверть меньше, чем год назад на ту же дату, но все равно большая сумма. Причем, сказал Топилин, не стоит делать «скидок» для банкротящихся предприятий, на которые традиционно приходится существенная сумма долга. Особо министр обратился к губернаторам Приморского и Хабаровского краев, где долги по зарплатам представляют существенную долю в общей сумме задолженности.
Минтруд планирует уточнить список заболеваний для получения бессрочной инвалидности. Также в законодательстве появятся нормы по заочному освидетельствованию.
"Чтобы человек не ходил между медико-социальными экспертизами и врачебными комиссиями, а чтобы в рамках перехода на цифровые технологии все документы без участия человека в автоматическом режиме передавались между одним органом исполнительной власти и другим или — в медико-социальную экспертизу", — пояснил Максим Топилин.
Также он предложил создать систему наблюдения за трудоустройством выпускников вузов — нашли работу молодые люди или нет, и могут ли они применять на ней полученные в вузе знания. Сделать это предполагается совместно с министерством образования и Пенсионным фондом России — последний «видит», поступают ли за недавних выпускников страховые взносы и от какого работодателя.
Топилин увидел положительные сдвиги в ситуации с рождаемостью в первые месяцы этого года. Он попросил руководителей регионов не допускать бумажной волокиты при выплатах пособий на первого и второго ребенка, а также собрать информацию о ходе программы льготной ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй или третий ребенок.
Министр напомнил, что в течение шести лет на меры по охране материнства и детства государство потратит 3,4 триллиона рублей, это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет.