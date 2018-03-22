В. Матвиенко предложила отдавать застройщикам земли бесплатно для снижения стоимости жилья 

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила отдавать земли застройщикам бесплатно с целью снижения стоимости жилья. Данное предложение парламентарий озвучила в ходе заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, посвященного реализации послания президента РФ.
«Давайте, может быть, земли отдавать застройщикам бесплатно, потому что это гражданам идет. За счет этого снижается стоимость жилья», — сказала В. Матвиенко.
Также в материалах к заседанию предлагается проработать ведомствам вопрос о выдаче ипотечных кредитов без первоначального взноса.
«Правительству РФ рассмотреть совместно с Центральным банком РФ возможность стимулирования банков к выдаче ипотечных кредитов без первоначального взноса или к снижению первоначальной суммы взноса по ипотечному кредиту, а также стимулирования снижения ставок по ипотечным кредитам. Рассмотреть вопрос отмены первоначального взноса по ипотечному кредиту без увеличения процентной ставки для льготных категорий населения, в частности, для многодетных семей», — говорится в материалах.