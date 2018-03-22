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Правительство РФ утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 г.
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Правительство РФ утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 г., расходы на эту индексацию составят почти 10 млрд руб. Об этом сообщает сайт правительства.
«Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 г. в размере 1,029  Расходы на проведение с 1 апреля 2018 г. индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9,6 млрд руб. до конца года», — говорится в сообщении.
Как отмечают в правительстве, прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 г. составил 8 тыс. 81 руб., за 2017 г. — 8 тыс. 315 руб., индекс роста за 2017 г. — 1,029.
При индексации социальных пенсий также повышаются установленные в соответствии с Федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие категории граждан).
Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.
Документ подготовлен Минтрудом России.
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