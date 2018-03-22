Социальные пенсии вырастут с 1 апреля

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», — говорится в постановлении. Индексация коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Расходы на проведение с 1 апреля 2018 года индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 9,6 млрд рублей до конца года.

Ранее сообщалось, что Правительство России готовит поправки в бюджет для индексации пенсий выше инфляции. В частности, речь идёт о подготовке предложений в бюджет на 2019-2021 гг., которые предусмотрят озвученный Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию рост пенсий выше инфляции.

Росстат также сообщил, что в январе текущего года реальный размер пенсий вырос на 4,9% к январю 2017 года без учёта прошлогодней единовременной выплаты. Средний размер назначенных пенсий в январе 2018 года составил 13,3 тысячи рублей.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.