Россиянам проиндексируют пенсии

Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

«Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индексация затронет 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, «получающих социальные пенсии».

Ранее стало известно, что расходы бюджета на индексацию пенсий составят около 10 млрд рублей.