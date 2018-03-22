Россиянам проиндексируют пенсии

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Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 

RT на русском 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе правительства.
«Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029», — говорится в сообщении.
Отмечается, что индексация затронет 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, «получающих социальные пенсии».
Ранее стало известно, что расходы бюджета на индексацию пенсий составят около 10 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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