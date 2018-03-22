Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Росстат составил топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России . Специалисты учитывали доходы сотрудников с учетом годовых бонусов и премий. Телеканал «МИР 24» решил узнать, кто оказался в этом списке и сколько составляет их зарплата.

«Врачи на селе должны получать до миллиона рублей»

На первом месте оказались представители финансовых и страховых компаний. Они с учетом годовых премий и бонусов заработали 149 тысяч 778 рублей. Меньше всех в месяц получают производители одежды — всего 22 тысячи 298 рублей в среднем по стране.

В пятерку высокооплачиваемых специалистов также вошли нефтяники и производители нефтепродуктов. Их средняя зарплата составляет 142 тысячи 44 рубля и 141 тысячу 731 рубль. На третьем месте — авиаторы и космонавты, на четвертом — изготовители табачных изделий с зарплатой в 102 тысячи 604 рубля.

Интересно, что в пятерку впервые не вошли стоматологи, чье место заняли теперь ученые. Их средняя зарплата — 99 тысяч 424 рубля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил поднять жалование научных сотрудников и увеличить финансирование науки в стране.

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