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Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
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Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Росстат составил топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России. Специалисты учитывали доходы сотрудников с учетом годовых бонусов и премий. Телеканал «МИР 24» решил узнать, кто оказался в этом списке и сколько составляет их зарплата.
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На первом месте оказались представители финансовых и страховых компаний. Они с учетом годовых премий и бонусов заработали 149 тысяч 778 рублей. Меньше всех в месяц получают производители одежды — всего 22 тысячи 298 рублей в среднем по стране.
В пятерку высокооплачиваемых специалистов также вошли нефтяники и производители нефтепродуктов. Их средняя зарплата составляет 142 тысячи 44 рубля и 141 тысячу 731 рубль. На третьем месте — авиаторы и космонавты, на четвертом — изготовители табачных изделий с зарплатой в 102 тысячи 604 рубля.
Интересно, что в пятерку впервые не вошли стоматологи, чье место заняли теперь ученые. Их средняя зарплата — 99 тысяч 424 рубля.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил поднять жалование научных сотрудников и увеличить финансирование науки в стране.
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