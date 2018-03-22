Дворкович прокомментировал возможное повышение НДФЛ

Повышение НДФЛ с 13 до 15% возможно, если будет понимание необходимости такой меры, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова.
«Число 13 — не фетиш, оно не ничем не отличается от 14 и 15. Если будет понимание справедливости иного подхода, консенсус в обществе, широкое согласие, то это имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Дворкович добавил, что дополнительные 2% теоретически могут быть направлены на финансирование здравоохранения.
«Если дополнительные 2% будут направляться на здравоохранение, на улучшение здоровья людей, то это точно будет не избыточным», — отметил вице-премьер.