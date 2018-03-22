Дворкович прокомментировал возможное повышение НДФЛ

«Если дополнительные 2% будут направляться на здравоохранение, на улучшение здоровья людей, то это точно будет не избыточным», — отметил вице-премьер.

Дворкович добавил, что дополнительные 2% теоретически могут быть направлены на финансирование здравоохранения.