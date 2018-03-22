Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович заявил, что не видит в увеличении подоходного налога в России «ничего страшного». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, повышение НДФЛ обсуждается давно, а число 13%, то есть его нынешний размер, — «не фетиш», так как «ничем не отличается» от 14% и 15%.
Между тем вице-премьер подчеркнул, что решение о росте налога на доходы физических лиц будет принято лишь в случае, если «новый подход» будет признан справедливым, а также достигнут «консенсус в обществе».
Дворкович отметил, что разница в 2% не заставит людей «побежать в другие юрисдикции», особенно при условии, что дополнительные доходы бюджета пойдут на здравоохранение.
«Тем не менее надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно», — уверен он.
Сегодня «Ведомости» сообщили, что на одном из первых после выборов президента совещаний правительство обсудило налоговую реформу, подразумевающую в том числе повышение НДФЛ до 15%.
Еще в январе СМИ писали, что ставка НДФЛ может быть повышена на 2% после выборов, что должно стать частью так называемого бюджетного маневра Владимира Путина в случае его победы. Целью «маневра» называлось увеличение бюджетных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, а другими потенциальными источниками его финансирования — уменьшение трат на правоохранительные органы, структурные реформы в экономике, ее «обеление», а также софинансирование населением медицинских услуг.