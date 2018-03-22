Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ

Дворкович не увидел «страшного» в росте НДФЛ

Заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович заявил, что не видит в увеличении подоходного налога в России «ничего страшного». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, повышение НДФЛ обсуждается давно, а число 13%, то есть его нынешний размер, — «не фетиш», так как «ничем не отличается» от 14% и 15%.

Между тем вице-премьер подчеркнул, что решение о росте налога на доходы физических лиц будет принято лишь в случае, если «новый подход» будет признан справедливым, а также достигнут «консенсус в обществе».

Дворкович отметил, что разница в 2% не заставит людей «побежать в другие юрисдикции», особенно при условии, что дополнительные доходы бюджета пойдут на здравоохранение.

«Тем не менее надо, конечно, все просчитать, продумать аккуратно», — уверен он.

Сегодня «Ведомости» сообщили, что на одном из первых после выборов президента совещаний правительство обсудило налоговую реформу, подразумевающую в том числе повышение НДФЛ до 15%.