Ипотеку под 6% получили первые новосибирцы

Новосибирске появились первые ипотечники «по-новому» — купившие квартиры в кредит всего под 6 процентов годовых. В программе участвует более десятка крупнейших банков страны.

Вадим Бережнюк одним из первых в Новосибирской области получил государственную ипотеку по новой программе. В семье Вадима недавно родился второй ребенок, и счастливые родители решили использовать шанс решить жилищную проблему. Вадим приобрел просторную 4-комнатную квартиру площадью 96 квадратных метров в Калининском районе. Теперь у каждого из детей будет своя комната, у родителей — спальня, а для всех — большая гостиная, совмещенная с кухней, где можно будет с комфортом проводить время вместе.

Спасали застройщиков

Стоит отметить, что ипотека с государственным участием отнюдь не новация. Подобные программы были и раньше. Например, когда в 2015 году наступила острая фаза кризиса в России и банки резко подняли ставки по ипотеке, стройка практически остановилась. Стало невыгодно брать ипотеку, а она, как известно, является основным драйвером продаж жилья. Тогда под угрозу попала вся строительная отрасль страны. Чтобы переломить эту ситуацию, была запущена программа субсидирования банкам ипотечной ставки со стороны государства при покупке жилья напрямую от застройщика. Правительство выпустило постановление № 220 от 13 марта 2015 года и вытянуло банковскую и строительную отрасли из кризиса. Цель господдержки ипотеки — снизить ставку до 12 процентов годовых. Действие этой программы было продолжено в 2016 году. Но эта мера поддержки касалась в большей степени застройщиков. Сниженная ставка лишь на 1 процент отличалась от обычной ставки по ипотечным кредитам, действовавшей в большинстве банков.

Кстати, в период кризиса 2008–2009 годов положение попытались спасти местные власти: молодым семьям на приобретение нового жилья из областного бюджета выделяли по 300 тысяч рублей.

В поддержку семей

В этом году ситуация иная. Президент России Владимир Путин предложил запустить программу субсидирования ипотечных кредитов для россиян, в семьях которых до 2022 года появится второй или третий ребенок. Мера поддержки должна улучшить демографическую ситуацию в стране (как в свое время это сделал материнский капитал). Застройщики получат свой бонус, ведь по ипотеке с государственным участием можно приобрести только новое жилье, на покупку на вторичном рынке льготы не распространяются. Сегодня средний размер процентной ставки по ипотеке составляет около 9,5 процента, так что дисконт получается достаточно солидный.

— Ипотеку с госучастием можно взять на срок до 30 лет, сумма первоначального взноса должна быть не меньше 20 процентов от общей стоимости жилья, — пояснила «Советской Сибири» Елена Бородина , заместитель Управляющего новосибирским отделением ПАО Сбербанк . — В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Максимальная сумма ипотечного кредита с государственным участием — 3 миллиона рублей.

Ажиотаж ожидается в июне

Как уже было сказано, льготная ипотека распространяется только на новое жилье — можно приобрести квартиру или, скажем, таунхаус. Важный момент: на получение ипотечного кредита можно рассчитывать только после подбора объекта недвижимости. Потенциальному заемщику должно быть от 21 года до 65 лет (на момент, когда закончится срок кредита). Если он работает по найму, то его стаж на последнем месте работы должен быть не менее шести месяцев. Если же он индивидуальный предприниматель, то его бизнес-деятельность должна быть безубыточной минимум последние два года. В качестве созаемщиков по такой ипотеке может выступать до четырех человек. Например, оба родителя ребенка и кто-то из их близких родственников.

— Важный момент: льготная процентная ставка 6 процентов предоставляется не на весь срок кредитования. Если в семье рождается второй ребенок, то она дается на три года, если третий и последующий, то на пять лет, — поясняет Елена Бородина. — Ипотеку с государственным участием могут взять мать-одиночка или родители, не состоящие в официальном браке. Если это, допустим, второй брак, то кредит по льготной ставке может получить супруг, у которого родился второй или последующий ребенок. Буквально на днях мы выдали первый льготный ипотечный кредит. Пока ажиотажа не ожидается, но мы полагаем, что всплеск будет в мае-июне.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №12 от 21 марта 2018 года