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Силуанов: «Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».
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Силуанов: «Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию». 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Министерство финансов РФ разработало новый подход к выплате пенсий россиянам: по словам главы ведомства Антона Силуанова, объем пенсии должен зависеть от того, насколько человек в ней нуждается.
Присутствовавший на заседании глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук в ответ заметил, что россиянам приходится работать на пенсии из-за нужды. «Это не их выбор, а нужда. Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И на семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал Мохначук.
Силуанов ответил: «Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию».
По словам министра, которые цитирует RNS, высвободившиеся в результате деньги можно будет направить на здравоохранение. Это он считает более важным для пенсионеров, нежели собственно получение денег — «небольшой прибавки к пенсии».
Второй отраслью, которая выиграет за счет экономии на пенсиях, станет, по идее Силуанова, образование, «человеческий капитал».
Министр подчеркнул, что реализация пенсионной реформы такого рода намечена на ближайшее время.
Отметим, что выступавший перед Силуановым экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил о необходимости, на его взгляд, повышения пенсионного возраста.
Напомним, что, начиная с 2014 года, правительство «замораживает» отчисления россиян на их накопительные пенсионные счета: в большинстве случаев эти деньги тратятся на выплаты средств нынешним пенсионерам, работающие же граждане получают лишь виртуальные баллы, стоимость которых после их выхода на пенсию будет определяться правительством.
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