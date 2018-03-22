Калькулятор недвижимости: сколько нужно продать квартир в Архангельске ради недвижимости за рубежом

Сколько обычных квартир в Архангельске нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в столицах бывших советских республик, рассчитали специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU. Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Архангельске за 2,99 млн рублей. Столько стоит, например, «двушка» в панельном доме на улице Воскресенской в Привокзальном микрорайоне.

Больше всего таких объектов понадобится жителю Архангельска для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя «двушка» в прибалтийском городе стоит 6,62 млн руб. в пересчете на рубли. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе Риги. На такую квартиру нужно две архангельских квартиры в денежном эквиваленте и 640 тыс. рублей сверху.

В дружественном к России Минске обычная «двушка» с ремонтом в 10-этажке 2008 года стоит 3,56 млн рублей. Для её покупки нужно продать квартиру в Архангельске и доложить еще полмиллиона рублей, а на квартиру в Тбилиси добавить примерно 200 тыс. рублей. Как и в Архангельске, среднестатистическая «двушка» в Астане обойдется примерно в 3 млн рублей.

Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР — Кишинёв . В столице Молдавии квартиру аналогичную архангельской можно взять в пределах двух миллионов рублей и иметь миллион свободных денег.