Ещё
Назад в СССР: сравниваем цены на квартиры в Самаре и столицах бывших советских республик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назад в СССР: сравниваем цены на квартиры в Самаре и столицах бывших советских республик 

63.ru 53 минуты назад
Фото: 63.ru
Аналитики назвали число квартир в Самаре, необходимых для покупки жилья в странах бывшего СССР. Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассчитали, какая сумма потребуется жителю областной столицы для приобретения недвижимости в столицах бывших советских республик — Риге, Минске, Тбилиси, Кишинёве, а также в Астане.
Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Самаре за 3 миллиона рублей. Столько стоит, например, «двушка» недалеко от железнодорожного вокзала в панельной девятиэтажке.
Больше всего таких объектов понадобится жителю Самары для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя «двушка» в прибалтийском городе стоит 6,62 миллиона рублей. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе Риги. На такую квартиру нужно 2 квартиры в денежном эквиваленте плюс 620 тысяч рублей.
В Минске обычная «двушка» с ремонтом в 10-этажке 2008 года стоит 3,56 миллиона рублей. Для её покупки понадобится продать одну квартиру в Самаре и еще добавить 560 тысяч рублей. Практически за цену самарской средней «двушки» продаются аналогичные квартиры в Тбилиси и Астане. Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР для покупки недвижимости — Кишинёв, где обычную двухкомнатную квартиру можно купить в пределах 2 миллионов рублей. Таким образом, у собственника среднего по меркам Самары жилья на руках останется еще 1 миллион рублей.
— Страны ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду. Среди причин — хорошие климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению со многими российскими городами, — прокомментировала руководитель проекта пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
Ранее аналитики N1.RU рассказывали, сколько потребуется продать квартир в Самаре для аналогичного жилья в Москве и Питере, а также на юге России. На среднестатистическую московскую квартиру уйдет 3 таких же в Самаре, плюс еще придется добавить миллион рублей. А в Краснодаре среднюю квартиру можно купить по цене ниже, чем в Самаре, — за 2,5 миллиона рублей.
63.ru: последние новости
«Настроение праздничное!»: самарская ракета-носитель вывела на орбиту пилотируемый корабль Крым — наш: в Самаре отметили четырехлетие воссоединение полуострова с Россией «Конец вселенной»: на 77 году жизни скончался английский физик Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1168
Украина назло России уничтожила свою промышленность189
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение