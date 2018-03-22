Назад в СССР: сравниваем цены на квартиры в Самаре и столицах бывших советских республик

Тбилиси, Аналитики назвали число квартир в Самаре , необходимых для покупки жилья в странах бывшего СССР. Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассчитали, какая сумма потребуется жителю областной столицы для приобретения недвижимости в столицах бывших советских республик — Риге, Минске Кишинёве , а также в Астане

Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Самаре за 3 миллиона рублей. Столько стоит, например, «двушка» недалеко от железнодорожного вокзала в панельной девятиэтажке.

Больше всего таких объектов понадобится жителю Самары для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя «двушка» в прибалтийском городе стоит 6,62 миллиона рублей. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе Риги. На такую квартиру нужно 2 квартиры в денежном эквиваленте плюс 620 тысяч рублей.

В Минске обычная «двушка» с ремонтом в 10-этажке 2008 года стоит 3,56 миллиона рублей. Для её покупки понадобится продать одну квартиру в Самаре и еще добавить 560 тысяч рублей. Практически за цену самарской средней «двушки» продаются аналогичные квартиры в Тбилиси и Астане. Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР для покупки недвижимости — Кишинёв, где обычную двухкомнатную квартиру можно купить в пределах 2 миллионов рублей. Таким образом, у собственника среднего по меркам Самары жилья на руках останется еще 1 миллион рублей.

— Страны ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду. Среди причин — хорошие климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению со многими российскими городами, — прокомментировала руководитель проекта пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва