Ещё
Названы самые надежные российские банки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые надежные российские банки 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста надежных российских банков-2018. Первое место в нем досталось Росбанку.
Второе место Forbes отдал Юникредит банку, а замыкает тройку лидеров Райффайзенбанк.
Четвертое место занял Сбербанк, пятое — Ситибанк. Также в топ-10 вошли Нордеа-банк, ВТБ, Bank of China, «Интеза» и Газпромбанк.
Как отмечает Forbes, высокое место банка в рейтинге может помочь при принятии решений о вложениях.
Самыми надежными участниками рейтинга журнал назвал «дочек» иностранных банков и крупнейшие российские организации. В группе самых надежных оказались банки с рейтингами BBB— и BB+ (Fitch). Всего в этой группе 13 организаций. Помимо перечисленного выше топ-10, в нее вошли Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал».
При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств. На первом этапе Forbes выбирал банки по трем параметрам: наличие и количество рейтингов, активы более десяти миллиардов рублей, доля вкладов физлиц более трех процентов пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывался максимальный.
В прошлом году рейтинг Forbes возглавлял Сбербанк. Все банки, включенные в прошлогодний рейтинг, «смогли пережить» развернутую Банком России программу по оздоровлению финансового сектора. Издание подчеркивает, что государственные кредитные организации продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе: в прошлом году в группе самых надежных банков было четыре госигрока, а теперь их стало пять.
 Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого167
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей107
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение