Названы самые надежные российские банки

Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста надежных российских банков-2018. Первое место в нем досталось Росбанку

Второе место Forbes отдал Юникредит банку, а замыкает тройку лидеров Райффайзенбанк

Как отмечает Forbes, высокое место банка в рейтинге может помочь при принятии решений о вложениях.

Самыми надежными участниками рейтинга журнал назвал «дочек» иностранных банков и крупнейшие российские организации. В группе самых надежных оказались банки с рейтингами BBB— и BB+ ( Fitch ). Всего в этой группе 13 организаций. Помимо перечисленного выше топ-10, в нее вошли Альфа-банк Россельхозбанк и «Российский капитал».

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств. На первом этапе Forbes выбирал банки по трем параметрам: наличие и количество рейтингов, активы более десяти миллиардов рублей, доля вкладов физлиц более трех процентов пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывался максимальный.