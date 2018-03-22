Названы самые надежные российские банки 

Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста надежных российских банков-2018. Первое место в нем досталось Росбанку.
Второе место Forbes отдал Юникредит банку, а замыкает тройку лидеров Райффайзенбанк.
Четвертое место занял Сбербанк, пятое — Ситибанк. Также в топ-10 вошли Нордеа-банк, ВТБ, Bank of China, «Интеза» и Газпромбанк.
Как отмечает Forbes, высокое место банка в рейтинге может помочь при принятии решений о вложениях.
Самыми надежными участниками рейтинга журнал назвал «дочек» иностранных банков и крупнейшие российские организации. В группе самых надежных оказались банки с рейтингами BBB— и BB+ (Fitch). Всего в этой группе 13 организаций. Помимо перечисленного выше топ-10, в нее вошли Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал».
При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств. На первом этапе Forbes выбирал банки по трем параметрам: наличие и количество рейтингов, активы более десяти миллиардов рублей, доля вкладов физлиц более трех процентов пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывался максимальный.
В прошлом году рейтинг Forbes возглавлял Сбербанк. Все банки, включенные в прошлогодний рейтинг, «смогли пережить» развернутую Банком России программу по оздоровлению финансового сектора. Издание подчеркивает, что государственные кредитные организации продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе: в прошлом году в группе самых надежных банков было четыре госигрока, а теперь их стало пять.