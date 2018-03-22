Калькулятор недвижимости: сколько квартир в Тюмени потребуется для покупки жилья в странах бывшего СССР

Тбилиси, Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассчитали, сколько обычных квартир в Тюмени нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в столицах бывших советских республик — Риге, Минске Кишинёве , а также в Астане

Для расчётов была взята обычная двухкомнатная квартира в Тюмени за 3 миллиона рублей. Столько стоит, например, «двушка» площадью 52 квадратных метра в кирпичном доме в микрорайоне «Восточный-2».

Больше всего таких объектов понадобится жителю Тюмени для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя «двушка» в прибалтийском городе стоит 6,62 миллионов в пересчете на рубли. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе Риги. На такую квартиру понадобятся две обычные тюменские «двушки» в денежном эквиваленте.

В дружественном к России Минске обычная «двушка» с ремонтом в десятиэтажке 2008 года стоит 3,56 миллионов рублей. Для её покупки понадобится продать одну квартиру в Тюмени и еще добавить почти 300 тысяч рублей. Аналогичное по уровню жильё в Тбилиси и Астане стоит также как и квартиры в Тюмени.

Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР — Кишенёв, где обычную двухкомнатную квартиру можно купить в пределах 2 миллионов рублей. Таким образом, у собственника среднего по меркам Тюмени жилья на руках останется еще больше одного миллиона рублей.

— Ряд стран ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду, — отмечает руководитель проекта пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Среди причин — хорошие климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению со многими российскими городами.