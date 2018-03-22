Back in the USSR: сколько квартир нужно продать в Перми, чтобы купить жилье в Риге или Астане

Тбилиси, Специалисты рассчитали, сколько обычных квартир в Перми нужно продать, чтобы купить аналогичное жильё в столицах бывших советских республик — Риге, Минске Кишинёве , а также в Астане

Для расчётов аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU взяли обычную двухкомнатную квартиру в Перми за 2,54 миллиона рублей. Столько стоит, например, «двушка» в кирпичной брежневке в центре. Больше всего таких объектов понадобится жителю Перми для покупки квартиры в латвийской Риге. В частности, средняя «двушка» в прибалтийском городе стоит 6,62 миллиона рублей. Например, за эту цену можно купить двухкомнатную квартиру с мебелью в новом доме в спальном районе Риги. На такую квартиру нужно в денежном эквиваленте 2,6 пермских квартир.

В Минске обычная «двушка» с ремонтом в 10-этажке 2008 года стоит 3,56 миллиона рублей. Для её покупки необходимо продать одну квартиру в Перми и еще добавить один миллион рублей. Чуть меньше придется добавлять на среднюю квартиру в гостеприимной Грузии — 620 тысяч рублей, а также в казахской Астане — 480 миллиона. Одна из самых дешевых столиц бывшего СССР — Кишенёв, где обычную двухкомнатную квартиру можно купить в пределах двух миллионов рублей. Таким образом, у собственника среднего по меркам Перми жилья на руках останется еще 500 тысяч рублей.

— Ряд стран ближнего зарубежья популярны у тех россиян, кто может работать удаленно или имеет постоянный доход, например, от сдачи недвижимости в аренду, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Среди причин — хорошие климат и экология, а также невысокие цены на товары и услуги по сравнению со многими российскими городами.