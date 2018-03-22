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В РФ хотят повысить подоходный налог
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СМИ сообщили о возможном повышении НДФЛ 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Возможность повышения налога на доходы физических лиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабинете обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения.
В январе "Ведомости" уже писали о возможности повышения НДФЛ после выборов. Министр финансов России Антон Силуанов тогда заявил, что выступает против, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решений пока нет.
"Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% с введением необлагаемого минимума, указывают собеседники "Ведомостей". Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что "консенсус достигнут", — пишут "Ведомости".
Минфин к совещанию готовил предложения обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики, продолжает газета. По словам источников "Ведомостей", маневры пока не поддержаны.
Кроме того, пишет издание, обсуждались возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства.
По словам двух источников издания, Минфин предлагает заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие для бедных, говорят два чиновника.
По словам другого источника газеты, сбор с оборота может быть введен как часть налогового маневра — вместо повышения НДС при снижении страховых взносов.
"В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, отмечает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, решения будут приняты позже", — пишет издание.
Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минфина отказались от комментариев, а представитель Минэкономразвития не ответил на запрос, добавили "Ведомости".
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