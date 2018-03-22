Россиян ждет повышение подоходного налога

На одном из первых после выборов совещаний с премьер-министром Дмитрием Медведевым правительство обсуждало налоговую реформу, в том числе повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и человека, говорившего с участниками совещания.

По словам собеседников издания, речь идет о повышении ставки налога на доходы физических лиц на два процентных пункта с 13 процентов с введением необлагаемого минимума. Один из чиновников отметил, что окончательное решение пока не принято. По словам другого, «консенсус достигнут».

Источники «Ведомостей» рассказали, что к совещанию Минфин подготовил два налоговых маневра. Один из них касается нефтяников и предлагает обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Второй заключается в снижении страховых взносов до 22 процентов и повышении НДС до 22 процентов. Собеседники газеты отметили, что эти маневры правительство пока не поддержало.

Кабмин также обсудил введение торгового сбора с оборота и отмену льготной ставки НДС в десять процентов на продовольствие, детские товары и лекарства. Федеральный чиновник отметил, что выгоду от этой льготы получают производители, а не бедные семьи. При этом к 2020 году вызванные льготой потери достигнут 600 миллиардов рублей.

«Ведомости» отмечают, что изменение налоговых ставок потребуется для дополнительных доходов бюджета при запланированном росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру.

Александра Суслина из Экономической экспертной группы предположила, что рассматриваемые правительством меры ударят по доходам населения и потреблению. Она напомнила, что в 2017 году одной из причин роста экономики было потребление, однако рост налогов может потреблению помешать. Повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС Суслина назвала «двойным ударом» по населению, который снизит доходы людей и увеличит цены. В результате, по мнению эксперта, в России может вырасти число бедных.

Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что в правительстве сейчас обсуждают разные меры, но все они пока представляют собой только предложения, а не окончательные решения.