Исследование: чаще всего россияне берут потребкредиты на ремонт, покупку недвижимости и авто

Самой частой целью открытия потребительского кредита в России является нехватка денежных средств на ремонт. На втором по популярности месте — необходимость покупки недвижимости, а на третьем — автомобиля. К таким выводам пришли аналитики Хоум Кредит Банка в ходе проведенного ими исследования.

В опросе приняли участие 1,4 тыс. клиентов «Хоум Кредита» по всей стране в возрасте от 25 лет до 71 года. В качестве потребительского кредита имелся в виду любой банковский кредит, предоставленный физлицу. При этом кредит на недвижимость и на автомобиль в основном подразумевают собой в опросе беззалоговые кредиты, то есть не ипотеку и не автокредит, а, например, кредит наличными.

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Так, кредит наличными остается самым популярным кредитом у клиентов банка. Для того, чтобы закрыть свои заемные потребности, им хотели бы воспользоваться 70,9% респондентов, собирающихся получить кредит в этом году. На втором месте находится POS–кредит (12,1%), на третьем — ипотека (11,5%).

«В 2018 году выросло число клиентов, готовых открыть и использовать кредитную карту — 10,8% против 8% годом ранее. Скорее всего, на это повлияло развитие карт с программами лояльности и карт рассрочки. При этом число клиентов, готовых взять автокредит, сократилось до 8,3% (8,5% в 2017 году)», — сказано в исследовании Хоум Кредит Банка.

Глобальные цели

Как признались сами клиенты Хоум Кредит Банка, чаще всего они берут потребкредиты на ремонт. Тем не менее, интерес к «кредитному» ремонту в этом году снизился. Если в 2017 году 27,8% респондентов отметили, что берут потребкредит именно на него, то в 2018 году — уже 22,7%.

«Серебро» в этом году заемщики «присудили» кредитам на покупку недвижимости. В качестве цели потребительского кредита «недвижку» указали 21,1% опрошенных. И тут ситуация как раз обратная: по сравнению с прошлым годом доля выбравших данный вариант увеличилась в 2018-ом на 4,4 процентных пункта. По мнению аналитиков Хоум Кредит Банка, это связано с привлекательной ценовой конъюнктурой рынка.

А вот покупка автомобиля, как цель получения заемных средств, потеряла за год около двух процентных пунктов. В марте 2018-го ее выбрали 18,8% респондентов.

Продуктовый виджет

Аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский считает, что россияне берут не специальные (ипотечные) кредиты на недвижимость по двум причинам. Во-первых, граждане приобретают в том числе недвижимость, которая не входит в ипотечные программы. Во-вторых, нередки случаи, когда основная сумма для покупки недвижимости уже есть, но не хватает какой-то части и ее проще покрыть за счет «кэша». Та же ситуация и с потребкредитами на приобретение машины.

В пятерку наиболее частых целей получения потребкредита также вошли крупные покупки, требующие значительных затрат (бытовая техника, дорогая одежда, мебель) и путешествия.

«Ремонт остается самой популярной целью кредитования второй год подряд. А вот кредит на покупку недвижимости впервые с 2015 года занял второе место в топе популярных целей, оттеснив на третью позицию автокредиты, — говорится в исследовании Хоум Кредит Банка. — Несколько сократилась доля клиентов, готовых покупать в кредит бытовую технику, дорогую одежду и мебель. При этом доля клиентов, которые планируют взять кредит на путешествия, в последние два года заметно выросла (на 6,1 процентных пункта — до 9,9%)».

Мы пойдем другим путем

Эксперты отмечают, что снижение интереса к покупке в кредит некоторых товаров могло произойти в связи с тем, что россияне научились копить, а некоторые из них начали больше зарабатывать.

То, что благосостояние жителей России растет, доказывает и исследование Хоум Кредит Банка. В нем аналитики отмечают рост доли людей, чье материальное положение позволяет делать дорогие покупки — бытовую технику, автомобили, поездки в отпуск и недвижимость. Их доля составила 40,2% против 36,4% в 2017 году. При этом доля людей с низким и невысоким уровнем благосостояния (доходов хватает только на еду, одежду и бытовую технику), наоборот, снизилась — до 59,8% против 63,6%.

«В категории клиентов с высоким уровнем благосостояния заметно выросла доля людей, которые могут купить недвижимость — на 1,3 процентного пункта, до 3,8%. Среди клиентов с невысоким уровнем благосостояния уменьшилась доля людей, чьих доходов хватает только на еду и одежду — 32,1% по сравнению с 32,4% годом ранее», — указано в исследовании.

Однако клиенты все еще заинтересованы в кредитах. В 2018 году доля клиентов, планирующих взять кредит, выросла до 22,7% против 22,1% год назад. Аналитики «Хоум Кредита» считают, что это связано с позитивными изменениями потребительского сектора и постепенным снижением ставок по кредитам.

Главней всего — погода в доме

Опрошенные порталом Банки.ру кредитные организации подтверждают, что «кредитный» ремонт — одна из самых популярных «фишек» розничных клиентов. «Среди самых популярных целей получения кредитов наличными в нашем банке — проведение ремонтных и строительных работ, приобретение нового или б/у автотранспорта, а также покупка мебели и крупной бытовой техники», — комментирует директор департамента по развитию кредитных банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Дмитрий Курганов.

В качестве отличительной черты кредита наличными на покупку того же автомобиля он называет отсутствие необходимости в обязательном порядке оформлять страховку на машину, а также отсутствие ограничения в возможности выбора среди определенного списка марок и моделей.

«И самое главное — автомобиль окажется в полном распоряжении своего владельца, а не в залоге у банка, следовательно, при желании заемщик сможет его продать и купить новый, — уточняет Курганов. — Ряд определенных ограничивающих условий есть и при получении ипотечного кредита. Кроме того, процесс оформления кредита наличными занимает гораздо меньше времени — получить деньги можно уже в день обращения».

Продуктовый виджет

«Клиенты ВТБ чаще всего берут кредиты наличными на ремонт квартиры. Вторая по популярности цель — приобретение крупной бытовой техники и иных дорогостоящих товаров. На третьем месте — кредиты на рефинансирование задолженности в сторонних банках. На данные цели в ВТБ оформляется каждый пятый кредит наличными», — сообщил вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков

При этом в ВТБ обращают внимание, что на приобретение недвижимости и автомобилей клиенты банка чаще всего оформляют целевые кредиты, поскольку условия по ним выгоднее.

Азиатско-Тихоокеанском Банке ремонт — также в топе целей потребкредитов. По словам советника председателя правления, директора Азиатско-Тихоокеанского Банка по розничному бизнесу Александра Парамонова , получение потребительских кредитов вместо целевых специальных кредитов (ипотеки или автокредитов) может быть связано с несколькими факторами.

Так, требования к набору документов для потребительских кредитов традиционно намного мягче, а сроки предоставления такого кредита намного быстрее (все можно решить, как правило, за один визит). Кроме того, потребительские кредиты обычно не возлагают обременение на приобретаемое имущество (беззалоговые), а также не выдвигают требований к страхованию приобретаемого имущества. «По ряду программ потребительских кредитов размер ставки находится вполне на уровне с ипотечными программами или автокредитами», — добавляет Парамонов.

Крупные покупки и ремонт — также частая цель кредитования для клиентов Совкомбанка , хотя и не доминирующая. В первую очередь клиенты обращаются за потребительским кредитом, так как по нему не нужен первоначальный взнос, необходим меньший пакет документов, а также возможно более оперативное рассмотрение, говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков

«Конечно, нельзя упускать тот факт, что осуществить правильный выбор клиенту может помешать низкая финансовая грамотность и отсутствие навыков финансового планирования, а также невысокая доступность полного продуктового ряда и услуг по правильному подбору необходимого продукта в банках», — заключает он.