Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года

Москва , 22 марта /Снньхуа/ — Реально располагаемые денежные доходы населения России за первые два месяца 2018 года выросли на 2,5 проц к аналогичному периоду прошлого года. Об этом в четверг сообщил Росстат

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4 проц, в январе-феврале 2018 года — на 2,5 проц", — говорится в докладе службы статистики.

Напомним, что в феврале Росстат сообщил, что в целях сопоставимости данных из базы сравнения исключили объем единовременной выплаты пенсионерам, чего не делали весь 2017 год. Именно благодаря этому располагаемые доходы населения перестали падать. —0—