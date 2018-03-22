Ещё
Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Амител
Москва, 22 марта /Снньхуа/ — Реально располагаемые денежные доходы населения России за первые два месяца 2018 года выросли на 2,5 проц к аналогичному периоду прошлого года. Об этом в четверг сообщил Росстат.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4 проц, в январе-феврале 2018 года — на 2,5 проц", — говорится в докладе службы статистики.
Напомним, что в феврале Росстат сообщил, что в целях сопоставимости данных из базы сравнения исключили объем единовременной выплаты пенсионерам, чего не делали весь 2017 год. Именно благодаря этому располагаемые доходы населения перестали падать. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Правительство России не исключает повышения НДФЛ до 15 проц Украина попросила Интерпол объявить в розыск заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова В. Путин призвал россиян прийти на выборы президента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана154
Обязательное медстрахование предложили отменить196
Генсек НАТО призвал Россию к ответу319
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога151
С IKEA можно попрощаться20
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение