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Эксперты оценили мотивационные программы в интернет— и мобильных банках
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Эксперты оценили мотивационные программы в интернет— и мобильных банках 

Банки.ру 2 часа назад
Аналитики Markswebb выделили десять видов мотивационных программ в интернет— и мобильных банках. Они различаются по типу вознаграждения, по типу мотивации и по области действия: cash back, бонусные программы банков, мили, бесплатное обслуживание, повышенный процент на остаток, реферальные программы, скидки партнеров, бонусы партнеров, карты некоммерческих партнеров и розыгрыши призов.
По данным исследования Bank Motivation Programs 2018, максимальное количество мотивационных программ — в интернет— и мобильных банках Тинькофф Банка (шесть) и Промсвязьбанка (пять, нет реферальной программы). Также к числу лучших практик эксперты отнесли Бинбанк, банк «Авангард», Альфа-Банк и банк «Открытие», в интернет— и мобильных банках которых клиенты могут полноценно управлять некоторыми программами.
«Программ, которые так или иначе реализованы в интернет-банке или мобильном приложении хотя бы одного исследованного банка, семь. Чаще других в интернет— и мобильных банках реализуются возможности по управлению cash back и бонусными программами банка (более половины исследованных банков). Остальные программы реализованы в ДБО очень точечно, буквально в одном-двух банках. В интернет— и мобильном банках ни одного участника исследования мы не увидели информацию о бонусных программах партнеров, картах некоммерческих партнеров и розыгрышах призов», — отмечается в исследовании.
Некоторые банки в своих каналах онлайн-обслуживания вообще не реализуют функции по управлению мотивационными программами. Так, финучреждения посредством СМС информируют клиентов о начислении бонусов, а чтобы их потратить, нужно позвонить на горячую линию или прийти в отделение банка. Такое управление бонусами реализовано, например, в банке «Возрождение» и Росбанке, говорят эксперты.
«В целом по рынку качество реализации мотивационных программ в онлайн-сервисах довольно низкое: примерно в половине случаев банки ограничиваются справочной информацией о наличии программы в банке или факте участия в ней клиента, но как начисляются бонусы или как их можно потратить, понять невозможно. Другой вариант плохой реализации — когда клиенту нужно совершать много лишних действий (например, управление бонусами происходит в стороннем приложении)», — заключили в Markswebb.
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