Банк «Оранжевый» запустил сервис по подбору и полной проверке подержанных авто

Банк „Оранжевый“ предлагает новую комплексную услугу „Автоохотник“ — сервис по индивидуальному подбору подержанных автомобилей, который будет актуален для желающих приобрести авто с гарантией безопасности сделки и оптимальным предложением по автокредиту. Благодаря новому удобному сервису специалисты банка „Оранжевый“ в течение одной недели готовы найти и предложить клиенту два-три лучших варианта, соответствующих выбранным параметрам и стоимости автомобиля», — отмечается в релизе.

Продуктовый виджет

В данную услугу входит обязательная техническая диагностика автомобиля, юридическая проверка всех документов и истории авто. Кроме того, по желанию клиента банк может помочь в оформлении кредита и сопровождать сделку.