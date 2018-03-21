Обманчивый рост: когда у россиян закончатся деньги

Реально располагаемые денежные доходы населения за первые два месяца этого года выросли на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. В феврале рост был максимальным с августа 2014 года. Доходы выросли на фоне повышения зарплат бюджетникам, индексации пенсий и роста минимального размера оплаты труда. Экономисты не уверены в том, что доходы продолжат расти и дальше, и прогнозируют, что ситуация может измениться уже в июне.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4%, в январе-феврале 2018 года — на 2,5%», — говорится в докладе службы статистики. Впервые за долгое время Росстат зафиксировал рост реально располагаемых доходов населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен).

При этом Росстат убирает из прошлогодних доходов единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую получили пенсионеры.

Прошлый год завершился довольно пессимистично, тенденция падения реальных доходов продолжилась. Показатель снизился на 1,7%, в 2016 году падение составило 5,9%, в 2015-м доходы сократились на 3,2%, а в 2014-м — на 0,7%.

При этом в 2017 году наряду с падением доходов наблюдался рост заработной платы в реальном и номинальном выражении. По данным Минтруда, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей на одного работника. С учетом инфляции рост реальной зарплаты составил 3,4%.

В первые два месяца этого года зарплаты росли еще более высокими темпами. Номинальная зарплата увеличилась на 12,9%, реальная — на 10,5%. Среднемесячная зарплата в феврале достигла 39,8 тысяч.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев поясняет, что зарплаты и доходы населения растут из-за того, что во многих регионах повышаются зарплаты работникам бюджетной сферы. Кроме того, индексация пенсий была произведена уже с 1 января (а не с 1 февраля как раньше) и на величину, превышающую инфляцию. По итогам прошлого года, Росстат зафиксировал рост цен на 2,5%, а пенсии были увеличены на 3,7%. Инфляция в январе-феврале этого года составила 2,2%.

Руководитель отдела изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марина Красильникова согласна с тем, что рост доходов, связан с локальными повышениями заработных плат отдельным категориям бюджетников в рамках исполнения «майских указов».

«В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165% (от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года) вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — сказал глава ведомства Максим Топилин. Минтруде ранее поясняли, что повышение зарплат было плановым. Так, зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165% от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить еще одно поднятие — до 200%.

Свою роль в повышении реальных доходов россиян сыграла и индексация с 1 января минимального размера оплаты труда. МРОТ был увеличен до 9 489 рублей, что составило 85% от прожиточного минимума на второй квартал предыдущего года.

«Выборы прошли — результат получен. Таких всплесков заработных плат не будет, но до мая еще надежду (на положительную динамику — «Газета.Ru») оставим. Будут подведены итоги исполнения «майских указов», впереди инаугурация президента. У россиян еще остался апрель, чтобы на что-то надеяться. А после инаугурации, уже не будет средств», — считает он. Марина Красильникова не исключает, что текущий всплеск в доходах может быть разовым. Игорь Николаев считает, что уже к июню средств на выплату повышенных зарплат бюджетникам не останется.

По его мнению, реальные доходы покажут рост за период с января по май, а с июня «такая благодать прекратится».

Правда, впереди очередное повышение МРОТ. Напомним, что с 1 мая «минималка» увеличится до 11 163 рублей. Кроме того, планируется увеличить размер социальной пенсии. Он вырастет с 1 апреля на 255 рублей до среднего уровня в 9 062 рубля.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов согласен с тем, что рост выплат пенсионерам, а также повышение минимального размера оплаты труда могли положительно повлиять на динамику реально располагаемых доходов населения, но, по его словам, инфляция не была такой низкой, как официальная, и, по сути, съела индексацию. Депутат добавил, что недоверчиво относится к данным Росстата.

Ранее в интервью «Газете.Ru» он заявил, что не верит в положительный результат по итогам года. Здесь их позиции с Николаевым из ФБК примерно похожи. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация в экономике, начиная с мая. Пока деньги есть или оперативно „находятся“, потому что выборы. Но что будет потом?», — сказал он.

По его личным наблюдениям, все только ухудшается, особенно в регионах, в глубинке.

«Там нет работы, завышены тарифы на оплату коммунальных услуг, управляющие компании воруют, лекарства дорожают, медицина недоступна. А люди за все это платят. Отсюда — падение уровня жизни», — говорит депутат.

Марина Красильникова считает, что пока сложно говорить о перспективах динамики доходов населения на этот год, поскольку самым надежным источником к этому является экономический рост, повышение которого сейчас не наблюдается.