Мужчины тратят гораздо меньше женщин — эксперты

Foto: Taras MalyarevichМужчины тратят гораздо меньше женщин — экспертыБольшая часть потраченных средств ушла на кафе, бары, рестораны, покупку одежды, обуви и аксессуаров, а также различные медицинские услуги и препараты. Проанализировав объем транзакций, исследователи пришли к выводу, что женщины стали тратить на 22% чем в прошлом отчетном периоде (2016). Следует отметить, что количество женщин клиентов банка превышает количество клиентов мужчин и в процентном выражении составляет 61%.

Но имеются и некоторые сходства в категории трат мужчин и женщин. Так, практически одинаковая сумма в 4 миллиарда рублей, была потрачена на покупки в магазинах и супермаркетах, как мужчинами, так и женщинами. В основном мужчины больше тратят денежные средства на заправку транспортных средств, ремонт и строительные материалы.