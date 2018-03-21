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Мужчины тратят гораздо меньше женщин — эксперты
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Мужчины тратят гораздо меньше женщин — эксперты 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Taras MalyarevichМужчины тратят гораздо меньше женщин — экспертыБольшая часть потраченных средств ушла на кафе, бары, рестораны, покупку одежды, обуви и аксессуаров, а также различные медицинские услуги и препараты. Проанализировав объем транзакций, исследователи пришли к выводу, что женщины стали тратить на 22% чем в прошлом отчетном периоде (2016). Следует отметить, что количество женщин клиентов банка превышает количество клиентов мужчин и в процентном выражении составляет 61%.
Но имеются и некоторые сходства в категории трат мужчин и женщин. Так, практически одинаковая сумма в 4 миллиарда рублей, была потрачена на покупки в магазинах и супермаркетах, как мужчинами, так и женщинами. В основном мужчины больше тратят денежные средства на заправку транспортных средств, ремонт и строительные материалы.
Следует отметить, что УБРиР далеко не первый банк, который приводит подобную статистику. Другие финансовые организации также подводили итог женских покупок с примерно такими же результатами.
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