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Заемщики стали лучше разбираться в финансовых и юридических вопросах
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Заемщики стали лучше разбираться в финансовых и юридических вопросах 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Robert ChurchillЗаемщики стали лучше разбираться в финансовых и юридических вопросахПервый фактор — это изменения отношения суда к заемщикам. По статистике, суды стали чаще становится на сторону клиентов. Нередки случаи, когда суд присуждает заемщику компенсацию за причиненный ущерб, так как коллекторы далеко не всегда действуют в рамках законодательства. Ситуация кардинально изменилась, так как годом ранее таких инцидентов (выплаты компенсаций заемщикам) практически не было.
Коллекторы могли безнаказанно преследовать заемщика, требовать вернуть долги в грубой форме, и даже преследовать заемщика на расстоянии. Делалось это с помощью постоянного спама СМС-сообщениями, либо регулярными звонками. Теперь суды чаще стали руководствоваться профильными законами и следить за выполнением правил общения с должником.
На данный момент далеко не каждый должник, чьи права ущемляют, спешит подавать иск в суд. Но эксперты уверены, что количество юридически подкованных заемщиков будет увеличиваться.
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