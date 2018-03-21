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Росбанк начал выпуск карт «Мир Бизнес» для предпринимателей
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Росбанк начал выпуск карт «Мир Бизнес» для предпринимателей 

Банки.ру 1 час назад
Клиентам Росбанка — представителям малого бизнеса стала доступна карта «Мир Бизнес», сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«К картам для бизнеса международных платежных систем Visa и Mastercard, которые клиенты могли оформить ранее, добавилась карта «Мир Бизнес». Счет по карте открывается в рублях, оплачивать покупки можно круглосуточно на всей территории Российской Федерации, в том числе в сети Интернет», — говорится в релизе.
Держатели карт «Мир Бизнес» также могут снимать наличные в любом банкомате на территории РФ и вносить наличные на карту в любом банкомате Росбанка с функцией cash-in.
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