Росбанк начал выпуск карт «Мир Бизнес» для предпринимателей

Клиентам Росбанка — представителям малого бизнеса стала доступна карта «Мир Бизнес», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«К картам для бизнеса международных платежных систем Visa и Mastercard, которые клиенты могли оформить ранее, добавилась карта «Мир Бизнес». Счет по карте открывается в рублях, оплачивать покупки можно круглосуточно на всей территории Российской Федерации , в том числе в сети Интернет», — говорится в релизе.

Держатели карт «Мир Бизнес» также могут снимать наличные в любом банкомате на территории РФ и вносить наличные на карту в любом банкомате Росбанка с функцией cash-in.