РСА: «Опора» передала портфель по автострахованию компании «Ангара»

Страховая компания «Опора» передала портфель по автострахованию компании «Ангара», сообщили в пресс-службе Российского cоюза автостраховщиков (РСА).

«Российский cоюз автостраховщиков (РСА) уведомляет заинтересованных лиц о завершении процедуры передачи страхового портфеля по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств членом РСА — обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания „Ангара“ (управляющая страховая организация) от акционерного общества „Страховая Компания Опора“ (страховщик). С 19 марта 2018 года к управляющей страховой организации перешли все права и обязанности по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенных страховщиком, и по которым страхователями и выгодоприобретателями не было выражено в письменной форме своего отказа на замену страховщика до 17 марта 2018 года», — говорится в сообщении.

«Ангара» с 19 марта исполняет все обязательства по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, включенным в переданный страховой портфель, добавили в РСА.

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