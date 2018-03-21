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На Урале «микро-деньги» переключатся на займы для бизнеса
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На Урале «микро-деньги» переключатся на займы для бизнеса 

Российская Газета 2 часа назад
По словам экспертов, государство прилагает усилия, чтобы переориентировать микрофинансовые организации коротких и сверхдорогих займов «до зарплаты» (так называемые PDL-займы, от английского pay day loans) на создание продуктов для бизнеса. В частности, с 1 января 2018 года мегарегулятор обязал «быстроденьги» создавать финансовые резервы под привлекаемые средства, причем нормы резервирования по займам PDL значительно выше, чем по другим видам. Таким образом микрофинансовые организации занимают свою нишу в российской финансовой системе, кредитуя микробизнес и стартапы, считает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй. Она привела такой пример: предприниматель решил открыть пекарню на улице, где прожил всю жизнь. Он знает, сколько людей здесь проходит ежедневно, и уверен, что булочки найдут своих покупателей. Однако банку этой уверенности мало, а другого обеспечения кредита у начинающего бизнесмена нет.
Государство стремится переориентировать микрофинансовые организации с выдачи коротких и сверхдорогих займов «до зарплаты» на создание продуктов для бизнеса
— Ни один банк никогда не даст кредит под такое рискованное дело, — отмечает Фурдуй. — А ведь если оно пойдет, то вложения окупятся довольно быстро. И здесь как раз помогают МФО.
Отметим, что доля субъектов малого и среднего бизнеса в совокупном портфеле микрозаймов Свердловской области составила 58 процентов. Из них на займы индивидуальным предпринимателям приходится 32, а юридическим лицам — 26 процентов. Кстати, это не самый большой показатель по Уральскому федеральному округу: например, на Ямале доля бизнеса в портфеле МФО приближается к 80 процентам.
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