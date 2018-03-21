Американские школы скупают страховки «от нападения стрелка»

В учебных заведениях США вырос спрос на страховку «от нападения стрелка» из-за участившихся инцидентов со стрельбой в школах. Об этом сообщает Reuters.

«За последний месяц ко мне обратились представители школ из семи округов штата Флорида, которые приобрели страховые полисы на общую сумму более $3 млн», — рассказал агентству страховой агент компании McGowan Пол Маршалл

Страховка от случаев вооруженных нападений на школу предусматривает выплату каждому пострадавшему до $250 тысяч в зависимости от тяжести полученных ранений. По мнению представителя страховой компании, высокий размер компенсаций связан с серьезными затратами на оказание медицинской помощи. Стоимость полиса «от нападения стрелка» составляет более $1 тысячи в год на каждого ученика.