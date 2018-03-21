Когда падёт кредитная кабала

Введение института финансового уполномоченного, установление верхней планки взимания «просрочки» и изменение очерёдности погашения задолженности по потребительскому кредиту помогут россиянам обслуживать свои обязательства «без надрыва». С этим согласились эксперты в пресс-центре « Парламентской газеты ».

Меняем очередь, меняем задолженность

Бесконечные штрафные санкции, пени и неустойки по займам сегодня по сути закабаляют граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, не давая им возможность рассчитаться по кредиту. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, изменяющий порядок взыскания долгов с граждан по потребительским кредитам, делает долговую нагрузку прогнозируемой и не такой чувствительной, убеждён член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев

По его словам, поправки в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» устанавливают более благоприятный для заёмщика порядок выплат, снимая обязанность в первую очередь погашать издержки кредитора. В новой редакции закона сначала будут погашаться проценты за пользование денежными средствами, затем основная сумма долга и только потом неустойка и иные платежи, предусмотренные законодательством.

«Основная цель законопроекта — защитить заёмщика как наиболее уязвимое звено в отношениях с кредитными организациями. Изменение порядка расчётов с кредиторами снимает вопрос с накоплением долгов, когда штрафы накручиваются на штрафы как снежный ком до такой степени, что в иных случаях неустойка превышает сумму долга. Законопроект в корне меняет ситуацию. Больше того, он позволяет суду снижать неустойку в случае её явной несоразмерности последствиям нарушения», — пояснил депутат.

В том, что закредитованность граждан благодаря намеченным законодателями системным решениям будет уменьшаться, согласен и вице-президент Ассоциации банков России Андрей Мельников . В его понимании, законы поспособствуют более благоприятной социальной обстановке, поскольку люди смогут спокойнее обслуживать взятые в банках кредиты.

«Установление чётких правил взаимодействия с заёмщиком — это важно для любого социально-ответственного финансового института. Сегодня человек погашает сначала просрочку по процентам на основной долг, потом идёт неустойка, потом текущие платежи по процентам, а уж после платежи по основному долгу. Экономически ситуация выглядит так, что не имея возможности погасить кредит, граждане вынуждены гасить просрочку, не погашая основной долг. А это несправедливо», — подчеркнул Мельников.

Не менее важной инициативой, которая сейчас находится на рассмотрении Госдумы, Николаев называл законопроект, предусматривающий введение института финансовых уполномоченных. Эти специалисты смогут решать конфликты на финансовой почве в упрощённой форме без привлечения судебных органов. Своеобразный аналог третейских судей, но с экономическим уклоном. По мнению депутата, это позволит гражданам сэкономить время, деньги и нервы на решение спорных вопросов с кредитными организациями.

Ещё одно нововведение, которое хотят реализовать парламентарии в ближайшее время — установление верхней планки задолженности, которую микрофинансовые организации могут взыскать с заёмщиков. Как правило, те обращаются в МФО, находясь в крайне непростых жизненных обстоятельствах. Микрофинансисты это понимают и беззастенчиво пользуются ситуацией. По словам Николаева, в отдельных случаях процентная ставка у таких «миниатюрных банкиров» составляет 900 процентов. Понятно, что рассчитаться по кабальным договорам люди практически не способны.

Кредиторам запретят обращаться к «чёрным» коллекторам

left853,3 млрд рублейсоставляет просроченная задолженность физических лиц.

С микрофинансовыми организациями вообще всё непросто. Мельников связывает с ними другую проблему, на которую уже обратил внимание Центробанк . Регулятор подготовил поправки в Закон № 230-ФЗ о взыскании просроченной задолженности, запрещающие банкам и микрофинансовым организациям переуступать долг «чёрным» коллекторам, то есть юридическим лицам, не включённым в реестр профессиональных коллекторов. Сейчас кредитные организации могут переуступать долг в том числе и «чёрным» коллекторам, деятельность которых законодательно не регулируется. А стало быть, ничто не мешает им грубо нарушать закон.

По мнению Мельникова, инициатива регулятора, безусловно, будет способствовать стабилизации кредитного рынка. При этом эксперт полагает, что в отдельных случаях порядок погашения потребительских микрозаймов можно оставить прежним, если это не будет затрагивать интересы потребителей. Скажем, в случае мирового соглашения.

Общей стабилизации ситуации, полагает специалист, поможет инициатива Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая предложила предоставить Центробанку возможность возбуждать административные дела против банков и микрофинансовых организаций, нарушающих правила взыскания задолженности.

При этом Олег Николаев напомнил, что сегодня Госдума уже рассматривает законопроект, который привносит улучшения в этом направлении. В документе, в частности, оговаривается, что деятельность по взысканию просроченной задолженности третьих лиц, которые не обладают специальной правоспособностью, возможна только по агентскому договору, договору поручения, оказания услуг или иного соглашения.

В то же время возможность привлечения третьих лиц должна быть прямо предусмотрена в кредитном договоре. Что касается уступки по таким документам, то законодатели считают целесообразным установить возможность уступки прав при согласии должника.